Manager de Britney Spears rompe el silencio tras el arresto de la cantante: “Ojalá pueda recibir la ayuda que necesita”

Britney Spears enfrenta nuevos problemas con la ley. La Princesa del Pop fue arrestada la noche del miércoles, 4 de marzo, en Ventura, California, por conducir bajo la influencia de sustancias (DUI, por sus siglas en inglés). Según reveló su manager, Cade Hudson, esto fue un “un incidente desafortunado e inexcusable”, por lo que espera que la estrella pronto pueda obtener la ayuda necesaria.

Manager de Britney Spears se pronuncia sobre su arresto: “Ojalá pueda recibir la ayuda que necesita”

A través de un comunicado, Hudson aseguró que la intérprete de “Baby, One More Time” tomará las medidas correctas para cumplir con la ley:

“Este fue un incidente desafortunado y completamente inexcusable”, señala Hudson. “Britney tomará las medidas correctas y cumplirá con la ley. Esperemos que este sea el primer paso para un cambio tan esperado en su vida. Ojalá pueda recibir la ayuda y el apoyo que necesita en estos momentos difíciles”, agregó, además de mencionar que los hijos de la cantante también pasarán tiempo con ella pronto, mientras que “sus seres queridos van a elaborar un plan muy necesario para que ella tenga éxito y esté bien”.

¿Por qué arrestaron a Britney Spears en California?

La Princesa del Pop fue arrestada alrededor de las 9:30 p.m. (hora local) por la Patrulla de Carreteras de California. Según registros, una llamada realizada al 911 fue la que informó sobre un vehículo que estaba desviándose y acelerando. Tras ser detenida, Britney fue llevada a un hospital para realizar diversas pruebas de sangre y determinar su nivel de alcohol.

El Departamento del Sheriff la fichó alrededor de las 3:00 a.m. Tras pasar toda la noche en detención, Britney fue puesta en libertad alrededor de las 6:00 a.m. de este jueves, 5 de marzo. Hasta ahora, la superestrella no se ha expresado al respecto. No obstante, horas después de que su arresto se convirtiera en noticia internacional, todos sus perfiles en redes sociales fueron dados de baja.

El arresto de Britney llega a poco más de cuatro años del fin de su tutela. La intérprete de “Ooops!... I did it again” recuperó su libertad en septiembre de 2021, luego de pasar 13 años bajo la tutela de su padre, quien solía controlar cada aspecto de su vida privada y profesional.