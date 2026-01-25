Margot Robbie y Jacob Elordi son la pareja ficticia del momento. La dupla protagoniza una de las cintas más esperadas para San Valentín: Cumbres Borrascosas (Wuthering Heights, en inglés), inspirada en la novela homónima de Emily Brontë. Previo al estreno de la cinta en cines, la estrella de Barbie habló sobre cómo fue grabar con el nominado al Oscar y destapó un romántico gesto que tuvo el actor.

Margot Robbie revela el ROMÁNTICO gesto que Jacob Elordi le hizo en San Valentín: “Seguro es un gran novio”

Durante una entrevista para VOGUE Australia, Margot Robbie compartió que, precisamente hace un año, se encontraba grabando Cumbres Borrascosas junto a Jacob Elordi, por lo que el actor no dudó en sorprenderla con un gesto muy especial por el Día de San Valentín: ¡Llenó su habitación de rosas! La mejor parte fue que Jacob firmó el regalo bajo el nombre de su personaje, Heathcliff.

“Estábamos filmando en San Valentín. Me alegraste el día y, como Heathcliff, llenaste mi habitación de rosas y fue muy tierno”, señala Robbie. “Recuerdo que fue en San Valentín y pensé, ‘oh, seguro es un gran novio’, porque hay mucha consideración en esto. Hiciste muchas cosas muy consideradas. No fue solo el gesto de las rosas, fue que firmaste como Heathcliff, y esa cosita de la lápida. Yo estaba como, ‘¡Ah, manualidades!’ Me encanta eso. Fue ingenioso, fue significativo, fue dramático”, concluyó.

¿Cuándo se estrena Cumbres Borrascosas en México?

Cumbres Borrascosas, protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi, tendrá su estreno en cines de México el jueves, 12 de febrero, siendo uno de los lanzamientos más esperados para el Día de San Valentín. Algunos complejos ya cuentan con boletos a la venta, por lo que te recomendamos ingresar al sitio web del cine de tu preferencia o acudir directamente a taquillas.

¿De qué trata Cumbres Borrascosas, la nueva película de Margot Robbie y Jacob Elordi?

Cumbres Borrascosas es una adaptación del libro homónimo de Emily Brontë. La cinta - dirigida, producida y escrita por Emerald Fennel (Saltburn, Promising Young Woman) - narra la historia de la relación destructiva entre Catherine Earnshaw (Margot Robbie) y Heathcliff (Jacob Elordi). La película está ambientada en los páramos de Yorkshire, Inglaterra, a finales del siglo XVIII. Si bien la turbulenta historia de amor entre Catherine y Heathcliff es el eje central de la película, la narrativa también explora la venganza y la lucha de clases.

Además de Robbie y Elordi, la película también cuenta con las actuaciones de Alison Oliver, Ewan Mitchel, Shazad Latif, Owen Cooper, Hong Chau, Martin Clunes, Charlotte Mallington y Robert Cawsey.