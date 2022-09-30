Melissa McCarthy ¿sufrió discriminación? Esta es la historia.

Melissa McCarthy es una de las actrices de Hollywood más queridas por la audiencia, y no sólo eso, sino que también es de las mejores pagadas, pues se ha colocado dentro de los primeros cinco puestos de intérpretes mejor pagados de Hollywood.

Su comedia hace reír a más de uno y parece tener un carisma innato para hacer que la gente la siga. Sin embargo, no todo ha sido éxito en la vida de esta famosa actriz, su camino para llegar a donde está estuvo lleno de obstáculos y, sobretodo, de discriminación.

Melissa McCarthy nació en una pequeña granja de Plainfield en Ilinois, siempre fue dotada de ese característico sentido del humor y, aunque estuviera triste, siempre había forma en la que terminaba llorando a carcajadas, tanto ella como la gente que la rodeaba.

Alentada por sus amigos y familia, llegó a Hollywood a los 20 años con espera de hacerse una carrera en la industria del cine y la televisión. Pero no todo fue risas y aplausos. Cuando se encontraba en búsqueda de algún papel los agentes le recomendaban bajar de peso para que pudiera triunfar en la industria.

Desde pequeña había sentido mucha vergüenza por su sobrepeso, y todo comenzó a empeorar cuando, en la persecución de su sueño, todos le recordaban que no cumplía con los parámetros estéticos para salir adelante. Pero ella se había puesto una meta: si al cumplir 30 años no obtenía un papel, se dedicaría a otra cosa.

Después de pasar días con menos de cinco dólares en su cuenta de banco, le llegó una oportunidad que le cambió la vida, y su carrera comenzó a crecer de forma impresionante. Si bien, la mayoría comenzaba a reconocerla y aplaudirla por su capacidad de actuación en la comedia, había otros que simplemente la rechazaban.

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Un crítico de cine dijo que ella “había concentrado su corta carrera a ser obesa y detestable”, algo de lo que años después McCarthy hablaría pero que, en su momento, no fue capaz de responder.

En el 2012 fue nominada como mejor actriz de reparto en los Oscar, algo que cualquier intérprete lo tomaría ya como un reconocimiento bastante grande, pero aún con esta nominación Melissa McCarthy no conseguía que nadie la vistiera, ¿por qué? porque no cumplía con los estándares de belleza que ameritaba una ceremonia de premiación al cine tan grande como los Oscar.

Tiempo después McCarthy se sometió a una dieta de solo 500 calorías diarias bajo supervisión médica, con el resultado de perder 30 kilos. Pero esto no le trajo ninguna satisfacción, pues declaró que era algo que jamás volvería a hacer, pues fue un proceso en el que se sintió una muerta de hambre a punto de volverse loca.

Pero los años no han pasado en vano y ella ha logrado superar cada uno de los obstáculos que la discriminación le ponía enfrente, si bien su carrera fue en ascenso, pero notó que había una falta inmensa de papeles para mujeres de talla grande y como nada puede detener a Melissa McCarthy, se convirtió en productora ejecutiva de la mayoría de las películas en las que ella participa.

Y no sólo eso, también sacó su propia marca de ropa “Seven7” con colecciones dirigidas a mujeres de todo tipo de tallas. Ha dado declaraciones en las que asegura que todos los comentarios que recibió ya cuando estaba consolidada como actriz no lograron afectarla, pero que le preocupaba lo que podrían pensar las jóvenes obsesionadas con su imagen.

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Sin duda alguna, Melissa McCarthy es todo un ejemplo a seguir pues su tenacidad y sus ganas de triunfar rompieron todas las barreras que la industria le impuso y ahora es una de las actrices más exitosas del cine. Este 1 de octubre no te pierdas una de sus actuaciones en Chicas Armadas y Peligrosas, sólo por Azteca 7.

