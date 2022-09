¿Por qué Balthazar Bratt y Jay de la Cueva son uno mismo?

Por si no has visto Mi Villano Favorito 3, no te la pierdas este sábado 17 de septiembre por la pantalla de Azteca 7.

¿Sabes quién está detrás de los personajes de MVF? ¡Aquí te cuento!

Ahora sí, ¡a lo que veniste! Jay de la Cueva es un músico que por años ha sido reconocido en México por la pasión y entrega que le pone a cada uno de sus conciertos, pero tal vez no sabías que también ha destacado en otros proyectos fuera de la música.

En 2017, Jay, mejor conocido como Brian Amadeus Moderatto fue elegido para doblar al nuevo villano de la tercera entrega de la saga Mi Villano Favorito. Fans, medios y en general el mundo del espectáculo, rompieron el internet hablando del tema pues es algo que nadie se esperaba.

¿Qué tanto tienen en común Jay y Balthazar?

Remontándonos a la infancia de Jay de la Cueva, desde que era pequeño, su vida ha sido influenciada por la música gracias a su padre que también fue un músico famoso. Al igual que Jay, Bratt vivió en el mundo del espectáculo desde que era niño. Sin darte spoilers, Balthazar tuvo su momento de fama, que finalmente terminaron desapareciendo, pero al paso de los años agarró un peculiar gusto por el baile y la música de los 80’s.

Algo que caracteriza a Balthazar Bratt, en palabras de Jay de la Cueva es que:

Todo lo quiere arreglar con batallas de baile.

Y así como lo dijo Jay, Balthazar se pasa toda la película bailando al ritmo de su música favorita. El músico confesó que el soundtrack de la película es increíble (¡toda la película en general lo es!), pero darle su voz a un personaje con el que tiene tanto en común fue definitivamente un gran acierto.

Jay de la Cueva disfrutó mucho hacer el doblaje de Balthazar Bratt para Latinoamérica ya que confesó que el guión, además de estar espectacular, le dejaron meterle un poco de su escencia y si eres un fan de hueso colorado, apuesto a que encontrarás una que otra frase o referencia sobre alguna de sus canciones.

El músico quedó encantado con el trabajo y la película, así que te puedo apostar que si la ves, también quedarás con un buen sabor de boca, ¿piensas perdértela?



