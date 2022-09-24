¿Te suena? 'Big Mama' es la abuela más famosa de Hollywood, es casi imposible borrar de tu mente las escenas más graciosas de 'Mi Abuela es un Peligro'. Por cierto, ¿piensas perdértela? Este sábado acompaña al agente Malcolm Turner en sus divertidas aventuras interpretando a 'Big Mama'. ¿Dónde? Solo conmigo, por Azteca 7.

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Y ahora, ¿te has dado cuenta de que Martin Lawrence hace un trabajo espectacular? Y es que, aunque el actor tiene una buena fama por ser comediante, no basta para interpretar de tal manera el papel de la famosa 'Big Mama'. El equipo de producción de dichas películas quedó impresionado con la interpretación de Martin, ya que desde su comportamiento hasta la forma en la que hablaba el personaje, parecían tan naturales que era hipnotizante. La primera película tuvo tal aceptación en taquillas, que recaudó más de $200 millones de dólares, el público aclamó la actuación de Martin por su chispa al interpretar a nuestra abuela favorita.

¿Cuál es el secreto detrás de Big Mama?

Según confesó Martin, la clave del éxito de este grandioso personaje es que "todos conocemos a una 'Big Mama', una mujer exageradamente honesta, que al mismo tiempo puede conmoverte y hacerte reír".

Otro de los secretos mejor escondidos de Martin Lawrence es que entiende a la perfección la mente femenina, pero, ¿por qué? Martin relata que ha tenido muchas influencias que me han servido para crear al personaje de 'Big Mama', especialmente en su familia. Estaba llena de mujeres enérgicas como su mamá, abuela, hermanas y todas ellas fueron su inspiración para crear y definir sus papeles donde interpretar a una mujer.

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¿Te lo esperabas? Martin es un gran comediante, que por años ha tenido épicos personajes, pero sin duda, 'Big Mama' siempre estará presente como su principal personaje. Este sábado ríete junto a 'Big Mama' por sus intrépidas escenas con 'Mi Abuela es un Peligro' por la pantalla de Azteca 7.