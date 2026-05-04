Met Gala 2026: Ver GRATIS y EN VIVO la temática, alfombra roja, lista de invitados y más; en línea, online y por internet, seguimiento desde el Museo Metropolitano de Arte en NY con FOTOS

La Met Gala es uno de los eventos más importantes de la moda, y esta edición 2026 promete ser otro inolvidable año en donde cientos de celebridades nos den el mejor atuendo posible de acuerdo a la temática de hoy: Costume Art, o "Arte de Vestuario". Sigue totalmente en vivo y gratis nuestra cobertura minuto a minuto de todo lo que está sucediendo en el Metropolitan Museum of Art (Museo Metropolitano de Arte) en la ciudad de Nueva York.

Te puede interesar: ¿Por qué Zendaya no irá a la Met Gala 2026?

¿Qué es la Met Gala 2026 y cuál es el tema de este año?

La Met Gala 2026 es la gala benéfica anual del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York y es, por muchos, considerada la noche más importante de la moda en todo el mundo. Este evento está destinado a recaudar fondos para el Instituto del Traje del Met y reúne a las celebridades, diseñadores y artistas más influyentes de la actualidad. El tema de esta edición es el"Costume Art" o, en español, Arte del Vestuario y el dress code, o código de vestimenta es Fashion is Art, lo que en español significa que "la moda es arte", pero, como nos han demostrado las celebridades año con año, esto se puede interpretar de distintas formas.

¿A qué hora es la Met Gala 2026 en México?

La edición 2026 de la Met Gala comienza en punto de las 16:00 pm, tiempo del centro de México, que es la hora en la que comenzaron a llegar las celebridades a la alfombra roja, el cual es uno de los puntos claves del evento, ya que podemos ver sus vestidos.