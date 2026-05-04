¿Zendaya y quién más? Ellos NO IRÁN a la Met Gala 2026, y esta es la razón

¿Que a la Met Gala se le va a caer el evento? Muchos son los rumores en redes sociales que aseguran que la ausencia de Zendaya para la edición del 2026 podría significar "la caída de un grande", ya que ella ha sido básicamente coronada como la reina de la Met, siendo una de las personalidades más esperadas año tras año, pues sus outfits siempre sirven la temática impuesta por la organización.

La Met Gala 2026 se lleva a cabo hoy lunes 04 de mayo, y se hará en Museo Metropolitano de Arte en la ciudad de Nueva York, como lo dicta ya la tradición. Sin embargo ya son varios los artistas que han decidido cancelar la invitación para asistir.

¿Quiénes no van a ir a la Met Gala 2026 y por qué cancelaron?

Como bien lo mencionamos Zendaya no irá a la Met Gala 2026, y por lo tanto es seguro que tampoco veremos a Tom Holland, de acuerdo a lo que la actriz dijo quería tomarse un descanso después de la gira de medios que hizo para promocionar su más reciente película con Robert Pattinson: The Drama.

¡Pero no solo es ella la que no irá! Tampoco va a ir Bella Hadid, Billy Porter y Julia Roberts, pero no solo ellos, en esta edición fue invitada nada más y nada menos que Meryl Streep, con la intención de seguir promocionando El Diablo Viste a la Moda 2, y si bien ella nunca ha asistido decidió cancelar su asistencia.

¿Por qué no irán a la Met Gala? No hay nada confirmado aún, a excepción de lo que dijo Zendaya, pero en redes sociales están especulando que se trata de que Jeff Bezos es coanfitrión de este 2026, y las calles de Nueva York se han llenado de propaganda en contra de la Met, y es casi seguro que se espere algún disturbio a las afueras del Museo Metropolitano de Arte.

¿Quiénes sí irán a la Met Gala 2026?

Muchos son los invitados a la Met Gala 2026, pero entre los nombres más destacados se encuentran:

