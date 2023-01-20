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FOTOS | Las mexicanas que hicieron realidad la película de Selena.
¡La reina del tex-mex llega a Azteca 7! Pero apuesto que no sabías que hay dos niñas mexicanas que fueron las responsables de que la película de Selena se hiciera real, ¡aquí te cuento todo!
Todos hemos escuchado alguna vez el famoso nombre de Selena, la reina del tex-mex, la promotora de la tecnocumbia, la Maddona Tejana, pero ¿te sabes la historia que hay detrás de su famosa película protagonisada por Jennifer Lopez? ¡Prepárate porque estás a punto de conocer una conmovedora historia!
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