ÚLTIMA HORA: Muere LEYENDA del rock a los 78 años; este es su LEGADO

El mundo de la música está de luto . Muere Bob Weir, una de sus más grandes leyendas del rock psicodélico. El guitarrista y cofundador de los míticos Grateful Dead murió a los 78 años de edad, según un comunicado compartido por la familia este mismo sábado, 10 de enero, vía redes sociales. De acuerdo con el escrito, Weir murió “en paz”, rodeado de sus seres queridos.

¿De qué murió el músico Bob Weir?

Según explica el comunicado, Bob Weir fue diagnosticado con cáncer en julio de 2025. El reconocido músico comenzó con sus tratamientos poco antes de volver a los escenarios en San Francisco, California , donde se conmemoró el 60 aniversario de la banda de rock. Si bien el artista logró vencer la enfermedad, desafortunadamente, los problemas pulmonares derivados de la misma fueron los causantes de su lamentable deceso.

“Con profunda tristeza compartimos el fallecimiento de Bobby Weir. Transicionó en paz, rodeado de sus seres queridos, tras vencer valientemente al cáncer como solo Bobby podía hacerlo. Desafortunadamente, falleció a causa de problemas pulmonares subyacentes”, se lee en el escrito. “Durante más de sesenta años, Bobby se dedicó a la música. Guitarrista, vocalista y miembro fundador de Grateful Dead. Bobby siempre será una fuerza guía cuyo arte único transformó la música estadounidense. Su trabajo hizo más que llenar salas de música; fue la cálida luz del sol que llenó el alma, construyendo una comunidad, un lenguaje y un sentimiento de familia que generaciones de fans llevan consigo”.

¿Quién era Bob Weir, guitarrista y cofundador de los Grateful Dead?

Nacido en San Francisco, California, en 1947, Bob Weir destacó en el mundo de la música por ser el cofundador de la banda de rock Grateful Dead, donde también se desempeñó como vocalista y guitarrista. La banda se formó en 1965 junto al también cantante Jerry García, el bajista Phil Lush y el baterista Bill Kreutzmann. Si bien la agrupación se disolvió en 1995 tras la muerte de Jerry, la pasión por la música en Weir jamás cesó. Bob siguió creando arte a través de otras bandas del género, como The Dead y Dead & Company.

Adiós a una leyenda: este es el legado de Bob Weir en la industria de la música

Los Grateful Dead revolucionaron la industria de la música. Formados en los años 60, la banda fue una de las agrupaciones más prolíficas en la historia del rock. Sus obras solían mezclar sonidos como el folk, blues y rock con toques de psicodelia. Si bien la música por sí sola era sorprendente, sus shows en vivo solían llegar a otro nivel, gracias a su entrega en los escenarios y la pasión de sus fans, quienes se autodenominan Deadheads.

Entre sus más grandes éxitos destacan canciones como “Friend of the Devil”, “Truckin” y “Sugar Magnolia”; mientras que varias jam bands los han citado como una fuerte inspiración e influencia en sus trayectorias. Entre estas, destacan nombres como Dave Matthews Band, Phish y Widespread Panic, por mencionar algunas.

Descanse en paz, Bob Weir.