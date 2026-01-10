Golden Globes 2026 hora para ver: Horario para mirar los premios en Estados Unidos, Colombia, Argentina, Perú y más en Latinoamérica

Una edición más de los Globos de Oro ( Golden Globes , en inglés) ha llegado. La noche de este domingo, 11 de enero, el Beverly Hilton de Beverly Hills, California, albergará la 83a entrega de la ceremonia que premia lo mejor del cine y la televisión. Dado su importancia en el mundo del entretenimiento, los Golden Globes son considerados la antesala de los Premios Oscar , por lo que no querrás perderte ni un sólo momento. A continuación, te compartimos a qué hora podrás ver la gala, según el país en el que residas.

¿A qué hora ver los Golden Globes 2026? Horario en Estados Unidos, México y el resto de Latinoamérica

La 83a edición de los Globos de Oro dará inicio en punto de las 5:00 p.m. PT (hora de Los Ángeles, California). Estados Unidos cuenta con diversos husos horarios, incluida la hora del Este, que es la medida estándar. Dicho esto, te compartimos los horarios de los Golden Globes en el país de las Barras y las Estrellas, según las distintas zonas horarias: 8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT / 6:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT.

La diferencia entre la hora estándar de EE.UU. y México, actualmente, es de menos una hora. A continuación, los diversos horarios para mirar los premios en México, Colombia, Argentina, Perú y más países de Latinoamérica:



México : 7:00 p.m.

: 7:00 p.m. Costa Rica : 7:00 p.m.

: 7:00 p.m. El Salvador : 7:00 p.m.

: 7:00 p.m. Honduras : 7:00 p.m.

: 7:00 p.m. Guatemala : 7:00 p.m.

: 7:00 p.m. Nicaragua : 7:00 p.m.

: 7:00 p.m. Colombia : 8:00 p.m.

: 8:00 p.m. Ecuador : 8:00 p.m.

: 8:00 p.m. Perú : 8:00 p.m.

: 8:00 p.m. Panamá : 8:00 p.m.

: 8:00 p.m. Venezuela : 9:00 p.m.

: 9:00 p.m. Bolivia : 9:00 p.m.

: 9:00 p.m. República Dominicana : 9:00 p.m.

: 9:00 p.m. Puerto Rico : 9:00 p.m.

: 9:00 p.m. Chile : 10:00 p.m.

: 10:00 p.m. Argentina : 10:00 p.m.

: 10:00 p.m. Uruguay : 10:00 p.m.

: 10:00 p.m. Paraguay: 10:00 p.m.

¿Cómo ver la 83a entrega de los Globos de Oro?

En Estados Unidos, la transmisión correrá a cargo de CBS en la televisión y Paramount+ en streaming. En México y Latinoamérica la gala de los Golden Globes podrá seguirse completamente en vivo a través de la señal de streaming de HBO. Solo necesitas una suscripción a la plataforma. También puedes sintonizar el LiveBlog de Azteca 7, donde te estaremos actualizando con el minuto a minuto de la ceremonia: red carpet, lista de ganadores en vivo, mejores momentos, discursos de aceptación y mucho más.

¿Qué películas y series están nominadas a los Globos de Oro 2026?

Los Globos de Oro dividen sus categorías en dos apartados principales: cine y televisión. En cuanto al séptimo arte, One Battle After Another lidera la lista de nominados al estar presente en nueve ocasiones, seguida por Sinners con seis nominaciones. En cuanto a la pantalla chica, The White Lotus arrasa en las nominaciones con un total de seis menciones, seguida por The Adolescence, con cuatro.

Para conocer la lista completa de nominados, visita: Golden Globes 2026: Todo lo que debes saber sobre las nominaciones más sorprendentes del año .