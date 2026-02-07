ÚLTIMA HORA: Muere Brad Arnold, vocalista de 3 Doors Down, a los 47 años

El mundo de la música está de luto. Muere Brad Arnold, vocalista, compositor y fundador de la banda 3 Doors Down. La noticia fue confirmada por la misma agrupación a través de un comunicado compartido vía Instagram la tarde de este sábado, 7 de febrero. Según informan sus colegas, Brad murió “en paz, acompañado de sus seres queridos”. Tenía 47 años.

“Con gran pesar, compartimos la noticia de que Brad Arnold, fundador, vocalista y compositor de 3 Doors Down, falleció el sábado 7 de febrero a los 47 años”, se lee en el escrito. “Brad estaba acompañado por su amada esposa Jennifer y su familia. Falleció en paz”.

¿De qué murió Brad Arnold, vocalista de 3 Doors Down?

El músico murió tras perder la batalla contra el cáncer de riñón. Hace apenas siete meses, Arnold reveló a sus seguidores que estaba luchando contra un cáncer en etapa 4. En aquel entonces, Brandon informó que la enfermedad había hecho metástasis, afectando de manera agresiva a su riñón, además de haberse extendido a sus pulmones. “Brad falleció en paz, rodeado de sus seres queridos, mientras dormía, tras una valiente batalla contra el cáncer”, agrega el comunicado.

¿Quién era Brad Arnold, vocalista de 3 Doors Down?

Nacido el 27 de septiembre de 1978, en Mississippi, Estados Unidos, Brad Arnold incursionó en el mundo de la música desde muy temprana edad. El arte y la industria musical fueron algo que llamó su atención desde que era un adolescente. Con tan sólo 18 años, inició su propia banda de rock: 3 Doors Down. Desde entonces, dedicó su vida a la composición y los escenarios.

Muere Brad Arnold: así fue su trayectoria en la música con 3 Doors Down

Brad Arnold fue fundador, baterista original y vocalista de la banda 3 Doors Down. A lo largo de tres décadas, Brad ofreció temas verdaderamente emotivos y sonidos que revolucionaron la industria del rock. “[Arnold] Combinó la accesibilidad del post-grunge con una composición emotiva y temas líricos que conectaron con el público. La composición de Brad se convirtió en un referente cultural para una generación (...) Su música resonó mucho más allá del escenario, creando momentos de conexión, alegría, fe y experiencias compartidas que perdurarán mucho después de los escenarios en los que actuó”, continúa el comunicado.

Entre sus contribuciones más importantes, destaca Kryptonite, tema que escribió con tan sólo 15 años y se convirtió en el himno de toda una generación, además de ser la canción que lanzó a la banda al estrellato. Otros hits de su autoría incluyen canciones como Loser, Duck and Run, Here Without You, Away From the Sun, Be Like That, When I’m Gone, It’s Not My Time y Let Me Be Myself, por mencionar algunos.

Descanse en paz, Brad Arnold.