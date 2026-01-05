MUERE actor de “The Wolf of Wall Street”, conoce la EXTRAÑA enfermedad que sufría Bret Hanna-Shuford

El mundo del espectáculo se viste de luto tras confirmarse la muerte de Bret Hanna-Shuford, actor en la película “The Wolf of Wall Street” . Tenía 46 años y falleció el 3 de enero en Orlando, Florida, a causa de complicaciones derivadas de un cáncer poco común.

La noticia fue dada a conocer por su esposo, el también actor Stephen Hanna-Shuford, a través de la cuenta de Instagram llamada Broadway Husbands, donde ambos compartían su vida familiar:

“Con gran pesar compartimos la noticia de que esta madrugada nos despedimos del hombre, esposo y papá más maravilloso del universo. Bret dejó este mundo en paz, rodeado del amor de su familia”.

¿Qué enfermedad padecía Bret Hanna-Shuford?

Durante el verano de 2025, Bret fue diagnosticado con dos condiciones raras y agresivas: Linfoma de células T, un tipo de cáncer poco frecuente que afecta a los glóbulos blancos encargados de defender al organismo.

Linfohistiocitosis hemofagocítica, una enfermedad rara que provoca una activación exagerada de células inmunitarias, dañando órganos vitales: “Los linfomas de células T son un tipo de linfoma. El linfoma es un cáncer que afecta el sistema linfático. El sistema linfático está formado por órganos, glándulas, vasos tubulares y grupos de células llamados ganglios linfáticos. Es parte del sistema inmunitario del cuerpo, encargado de combatir los gérmenes. Los linfomas de células T pueden afectar los ganglios linfáticos, la sangre, la médula ósea y otros tejidos en todo el cuerpo, como el sistema gastrointestinal, el hígado, la cavidad nasal y la piel”, explica Clínica Mayo en su portal web.

Ambas afecciones deterioraron rápidamente su salud. Amigos y colegas organizaron una campaña en GoFundMe para apoyar su tratamiento, que posteriormente se transformó en ayuda para su esposo y su hijo tras su fallecimiento.

Una carrera marcada por Broadway

Aunque muchos lo recuerdan por su participación en “The Wolf of Wall Street” y en series como “Law & Order: SVU”, “The Good Fight” y “Only Murders in the Building”, la verdadera pasión de Bret estuvo en los escenarios de Broadway.

Formó parte de producciones icónicas como:

"Beauty and the Beast"

"The Little Mermaid"

"Wicked"

"Chitty Chitty Bang Bang"

"Amazing Grace"

"Paramour del Cirque du Soleil"

Nacido en Beaumont, Texas, en 1979, Bret se graduó en Teatro por el Wagner College en 2001. Desde entonces construyó una sólida carrera artística, trabajando incluso en giras teatrales y en Disney Cruise Line.

En cuanto a su vida personal, se casó con Stephen Hanna en 2011 y juntos celebraron la llegada de su hijo Maverick en 2022. A través de Broadway Husbands, compartían su experiencia como familia homoparental, visibilizando su historia y su amor.