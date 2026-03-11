Acusan formalmente a mujer que disparó a casa de Rihanna: ¿Qué cargos enfrenta y cuánto tiempo podría pasar en prisión?

Rihanna vivió momentos de verdadero caos cuando una mujer detonó varios disparos contra su hogar el pasado domingo, 8 de marzo, mientras ésta se encontraba dentro, en compañía de sus tres hijos. Afortunadamente, la familia resultó ilesa y las autoridades ya identificaron a la responsable. Se trata de Ivanna Lisette Ortiz, quien ya ha sido acusada formalmente. A continuación, qué cargos enfrenta y cuánto tiempo podría pasar en prisión.

Mujer que disparó a casa de Rihanna enfrenta varios cargos: ¿Cuáles son?

Según registros judiciales, Ivanna Lisette Ortiz, de 35 años, fue acusada formalmente con un cargo de intento de asesinato y 10 de agresión a una persona con un arma semiautomática. Aunado a ello, la mujer también fue acusada de tres cargos por disparar contra un vehículo o vivienda habitada. En total, cuenta con 14 cargos, de los cuales, dos corresponden a delitos graves.

¿Cuánto tiempo podría pasar en prisión Ivanna Lisette Ortiz, la mujer que disparó a la casa de Rihanna?

Actualmente, Ivanna continúa bajo detención. Las autoridades le fijaron una fianza de más de $10 millones de dólares, a la espera de su comparecencia en una corte de Los Ángeles, California. De ser hallada culpable, la mujer podría enfrentar cadena perpetua, lo que significa que pasaría el resto de su vida en prisión.

“Abrir fuego en cualquier barrio poblado es extremadamente peligroso, pone vidas en riesgo. Por ello, será procesada exhaustivamente”, aseguró Nathan J. Hochman, fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, a través de un comunicado.

The LAPD has identified the suspect who fired multiple shots at Rihanna’s home, while she and her kids were inside, as 35-year-old Ivanna Lisette Ortiz.



The woman, who had a history of erratic social media posts targeting Rihanna, has been booked for attempted murder with bail… pic.twitter.com/AMgL7bfvj6 — Pop Crave (@PopCrave) March 9, 2026

¿Qué pasó en casa de Rihanna? Así fueron los hechos

Según registros oficiales, las autoridades respondieron a un llamado de emergencia en Beverly Hills, California, alrededor de la 1:15 p.m. (hora local) del pasado domingo, 8 de marzo. En este, se reportaron diversos disparos con arma de fuego. Al llegar al lugar, las autoridades recuperaron el arma y remitieron la investigación a la División de Robos y Homicidios.

Al momento del ataque, TMZ informó que Rihanna y sus hijos se encontraban dentro de la residencia. Por su lado, el jefe de policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, aseguró que había 10 personas dentro del hogar al momento del ataque, aunque no confirmó si la estrella pop era una de ellas.