¿Quién cantará en el partido del Mundial 2026 entre Estados Unidos vs Paraguay?

Mañana, viernes 12 de junio se estará llevando a cabo el primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ en los Estados Unidos, pues este país sede se estará enfrentando a Paraguay en el primer enfrentamiento del Grupo D de la Fase de Grupos.

Te puede interesar: Shakira, Maná y Los Ángeles Azules hacen temblar el Estadio Ciudad de México durante la Inauguración del Mundial 2026; resumen y los mejores momentos

Si bien, este partido ha llenado de altas expectativas a nuestros vecinos del norte, hay un detalle bastante llamativo de este, pues la música en vivo se está volviendo una de las partes más intensas de los encuentros de fútbol y este en especial estará cargado de un line-up bastante interesante.

¿Quién cantará en el partido del Mundial 2026 de Estados Unidos vs Paraguay?

El que será el primero de los partidos en los Estados Unidos, quien ciertamente posee la mayoría de los encuentros de este torneo, se verá adornado con la presentación en vivo de artistas como Katy Perry, Future, Anitta, LISA de BLACKPINK, Rema y Tyla, en lo que se espera que sea una gran fiesta.

Si hay algo que poco a poco ha dejado su huella en los últimos eventos deportivos es la música en vivo, y este torneo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ no será la excepción, pues viviremos un torneo bastante musical y efusivo donde los artistas más destacados de la actualidad estarán haciendo suyo el escenario por unos minutos.

¿En dónde ver el partido de Estados Unidos vs Paraguay?

Este encuentro está previsto como uno de los mejores 32 partidos, por lo que Tv Azteca, el canal del Mundial llevará a tu hogar la mejor cobertura en punto de las 6:45 pm de este viernes, por lo que te recomendamos preparar tu botana este viernes.

Recuerda que puedes seguir este partido a través de la señal de Azteca 7, nuestro sitio web oficial y la app de Tv Azteca en Vivo, para que sigas lo mejor de este torneo desde donde estés.