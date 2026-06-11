Las reacciones más divertidas y virales en internet a la victoria de México vs Sudáfrica en el Mundial 2026

Este jueves 11 de junio vivimos historia pura, pues se llevó a cabo la inauguración de la tercera Copa Mundial de la FIFA™ en México, donde además de una gran ceremonia de inauguración llena de emociones y expectativas, vivimos un gran partido de fútbol que ha hecho soñar a todo un país.

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Sí, de la mano de Cristian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y compañía nos llenamos de emoción respecto lo que pasaba dentro del terreno de juego pero hoy en día el internet juega un papel importante tanto en momentos que se viralizan en nuestro país como en el mundo entero, dejando grandes momentos.

Así fueron las reacciones del mundo al partido de México vs Sudáfrica en el Mundial 2026

Aunque antes del minuto 10’ del partido México ya se había puesto al frente en el marcador, las reacciones en internet no se hicieron esperar pues no solo un país está al tanto de este torneo, sino todo el mundo y su pasión por el deporte de los 11 vs 11.

Así es como aficionados vivieron el primer tanto del Estadio Ciudad de México que estará recibiendo 5 partidos (con el de hoy), donde las emociones saldrán a flor de piel, pues en los comentarios se ha descrito como un coloso único.

Y sí, el resto del primero tiempo fue un tanto trabado y lejos de un gran fútbol fuimos testigos de un partido que dejaba a los mexicanos y al mundo con gana de más y eso se hizo saber en redes, pues con un partido muy parecido hace 16 años muchos tuvieron miedo de que la Selección bajara el ritmo.

Y en lo que parecía un partido trabado, poco faltó para que comenzaran a llegar la primera tarjeta de la tarde, siendo Sudáfrica quien se llevaría 2, con Sphephelo Sithole al 50' y al 84 con Themba Zwane.

Fue hasta el minuto 67' cuando México recordó lo que es jugar al fútbol y en una gran jugada, Raúl Jiménez marcó el 2-0 definitivo de este primer partido dentro de la Copa Mundial de la FIFA™, dejando ver la superioridad colectiva de nuestra Selección dentro el terreno de juego.

Poco antes del fin del partido México sufrió la expulsión de César Montes quien tuvo una entrada a destiempo, aunque en general parece que la gente disfruto totalmente el partido, siendo la primera vez que México gana en uno inaugural de este torneo.