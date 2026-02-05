¿Se acerca el regreso de Britney Spears para este 2026? Esto es TODO lo que se sabe sobre futuros conciertos y su posible nueva música

Aunque los años en los que fue la estrella pop más seguida del mundo ya han quedado atrás, mucho se ha especulado sobre el posible regreso de Britney Spears para este 2026, y es que son varias las señales que “La Princesa del Pop” habría dado y sobre todo hay un motivo que lo orillaría a regresar a la industria de la música.

A inicios de este años, la artista de 44 años compartió a través de sus redes sociales sus intenciones de regresar a los escenarios, aunque habría puesto algunas condiciones que no le agradarían a todo el mundo, pues no tiene intenciones de realizar conciertos en los Estados Unidos.

¿Qué se sabe sobre el regreso de Britney Spears?

De momento se sabe que Britney posteó un mensaje en sus redes sociales confesando que planea volver a dar presentaciones en vivo tras varios años inactiva, aunque descarta presentarse en Estados Unidos debido a “razones extremadamente sensibles”.

Además ha expresado sus deseos de presentarse en el Reino Unido y Australia “muy pronto”, en lo que ella quisiera un formato más íntimo y junto a su hijo, lejos de los grandes shows de música pop que la caracterizaron.

Otro punto importante que podría avisar el regreso de Britney Spears es la reciente entrevista que ofreció Paris Hilton, quien declaró para la revista Attitude que estuvieron en contacto y hablaron sobre hacer música juntas.

"Estábamos hablando de hacer música divertida. Y hace poco estuve con ella hablando de música otra vez. Así que ya veremos qué pasa".

¿Cuál es la probabilidad de que llegue nueva música de Britney Spears este 2026?

Si bien, por ahora todo son rumores y expectativas, no se descarta que Britney pueda regresar a los escenarios e incluso a lanzar nueva música de la mano de más estrellas pop de su generación, sobre todo por las fuertes disputas legales que la artista ha enfrentado en los últimos años.

Hay reportes que señalan que la cantante adeuda más de un millón de dólares en impuestos, por lo que esta podría ser una oportunidad para hacer su comeback y alcanzar la estabilidad financiera.