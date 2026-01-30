Desde Ye, el reguetón sinfónico de Yandel o los 30 años de Molotov: Estos son LOS MEJORES conciertos del fin de semana de 30 y 31 enero y el 01 de febrero en CDMX
¡Estos son los mejores conciertos que habrá en la Ciudad de México este fin de semana, el cuál promete ser uno de los más épicos del año!
El primer mes del año ya se está terminando, pero con el pasar de los días poco a poco volvemos a entrar a la temporada de conciertos y este fin de semana la Ciudad de México vivirá dos de los más esperados quizá de la década.
La CDMX es una urbe caracterizada por su rica cultura y por la gran cantidad de eventos que semana a semana recibe, donde sí, pareciera que le gana a la IA en cada partida, pues solemos contar con las presencia de los artistas más populares del mundo en escenarios bastante “mexas”, por ello te compartiremos la guía de conciertos de este fin de semana para que te animes a ir a alguno (o que no se te pase).
¿Qué conciertos habrá este fin de semana en la CDMX?
- El viernes 30 y sábado 31 de enero la Ciudad de México vivirá dos de las quizá fechas más esperadas del año, pues
Ye se estará presentando en La Monumental Plaza de Toros “La México”
en dos conciertos que apuntan a ser históricos.
- Una de las bandas de rock más queridas de México llegará al Auditorio Nacional este viernes, pues La Gusana Ciega hará vibrar la capital con sus mejores éxitos y probablemente con algunas sorpresas en una noche única.
- El sábado 31 de enero, Molotov estará celebrando 30 años de irreverencia en el Palacio de los Deportes en lo que será una fiesta sin igual, donde demostrarán por qué son una de las bandas más representativas y únicas de todo México.
- Si buscas una propuesta más clásica como los vinos… No puedes perderte el concierto sinfónico de Yandel en el Auditorio Nacional, donde el artista urbano reversionará las canciones que lo han hecho uno de los mejores exponentes del género en las últimas décadas.
- Una de las raperas de lengua hispana más destacadas de todos los tiempos llegará al Foro Hilvana este sábado 31 de enero, cuando Mala Rodríguez suelte sus mejores barras en un concierto que estará cargado de nuevos éxitos y de clásicos del rap.
- El rock ya clásico de México no puede faltar en esta lista, pues La Castañeda estará llegando con sus mejores éxitos a “La Maraka” en lo que será una noche imperdible si esta banda forma parte del soundtrack de tu vida.
- Si buscas una propuesta más emergente y fresca, Bruses es una gran opción para ti, pues conquistará el Teatro Metropólitan este próximo domingo 01 de febrero en lo que será un concierto imperdible para sus fans.