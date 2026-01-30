Desde Ye, el reguetón sinfónico de Yandel o los 30 años de Molotov: Estos son LOS MEJORES conciertos del fin de semana de 30 y 31 enero y el 01 de febrero en CDMX

El primer mes del año ya se está terminando, pero con el pasar de los días poco a poco volvemos a entrar a la temporada de conciertos y este fin de semana la Ciudad de México vivirá dos de los más esperados quizá de la década.

La CDMX es una urbe caracterizada por su rica cultura y por la gran cantidad de eventos que semana a semana recibe, donde sí, pareciera que le gana a la IA en cada partida, pues solemos contar con las presencia de los artistas más populares del mundo en escenarios bastante “mexas”, por ello te compartiremos la guía de conciertos de este fin de semana para que te animes a ir a alguno (o que no se te pase).

¿Qué conciertos habrá este fin de semana en la CDMX?