¡Paren TODO! Fuerte rumor señala que Taylor Swift está embarazada, esto es TODO lo que debes saber

En los últimos minutos ha circulado el rumor de que la cantante estadounidense Taylor Swift está embarazada de su prometido, el jugador de los Kansas Chiefs, Travis Kelce, en lo que sería una de “las bombas” del año, siendo que hace unos meses anunciaron su compromiso a través de redes sociales.

En seguida, las redes sociales se han llenado de posteos sobre esta especulación, donde se destacan las ganas de la cantante de convertirse en madre por primera vez, dejando boquiabierto a todo su fandom, aunque de momento esto es solamente un rumor (y de los fuertes), que cerraría con broche de oro este 2025.

¿Taylor Swift está embarazada?

Si bien, es solamente un rumor, este cada vez está tomando más relevancia en redes sociales, sobre todo en medios estadounidenses, quienes afirman que la cantante de 36 años estaría embarazada, fruto de la relación con el jugador de la NFL Travis Kelce con quien se comprometió el pasado 26 de agosto de este año.

Aunque no hay nada confirmado de momento, esta teoría de internet no podría ser tan descabellada, pues la pareja lleva dos años y medio de relación y con una boda en puerta, los planes de ser una familia que han expresado podrían hacerse realidad en los próximos meses.

¿Cuándo es la boda de Taylor Swift?

El compromiso fue anunciado hace unos meses y si bien, mucho se ha hablado sobre la posible fecha se espera que sea el próximo 13 de junio de 2026 en Watch Hill, Rhode Island, en una de las fechas más significativa para la pareja, según reportes de diversas fuentes cercanas, pues Taylor tendrá una agenda ligera pues de momento ha confirmado que no planea hacer alguna gira sobre su último disco “The Life of a Showgirl”, asegurando que está enfocada en otros proyectos y que se siente cansada de las presentaciones en vivo.

Por otro lado, Travis ha tenido una de sus temporadas con peor rendimiento en la NFL, donde incluso expertos han señalado a un posible retiro del deporte y aunque solamente han sido especulaciones, no se descarta el fin de su carrera, pues habiendo ganado un total de 3 anillos de campeonato y con una edad avanzada, podría ser este el ocaso de su carrera para dar paso a la vida en familia.