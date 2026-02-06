“Lo que crearon no es solo un álbum, es un triunfo para la humanidad": La leyenda de la música Sting anuncia el nuevo disco de Ca7riel & Paco Amoroso

De manera totalmente imprevista, este viernes 06 de febrero, la leyenda de la música: Sting anunció el nuevo disco de Ca7riel & Paco Amoroso , el dúo que en los últimos meses ha conquistado al mundo con su sonido y estilo donde mezclan jazz, funk, fusión, rap, hip-hop, trap, house y demás ritmos latinos que puedan incluir.

Aunque Ca7riel & Paco habían programado el lanzamiento de ‘TOP OF THE HILLS’ para el diciembre pasado, los músicos compartieron a través de sus redes sociales que este se había pospuesto al igual que la actividad de ellos, aunque en las próximas semanas regresarán con ‘THE TRUE FREE SPIRITS’, el cuál saldrá el próximo 19 de marzo.

¿Qué se sabe sobre el nuevo disco de Ca7riel & Paco Amoroso?

Con un video de poco más de 6 minutos, Sting explicó que desde la década de los 80’s vio a muchos músicos ascender y caer debido a las presiones mediáticas que los artistas sufren en la industria de la música, por lo que se habría dedicado a emprender investigaciones de meditación y todo tipo de prácticas para trascender el estado.

Sting afirmó conocer de Ca7riel & Paco Amoroso y al igual que muchos artistas, vio como caían, por lo que decidió ayudarles y en este proceso de varios meses, estos habrían grabado un nuevo disco, el cuál declaró lo siguiente:

“Lo que crearon no es solo un álbum, es un triunfo para la humanidad”

¿Qué se espera del nuevo disco de Ca7riel & Paco Amoroso?

Aunque esta nueva etapa llega con misterio, es sabido que este par de artistas tienen una creatividad única y su equipo constantemente le está dando la vuelta a la realidad, tal como en el shortfilm de ‘PAPOTA’ o lo que venía con ‘TOP OF THE HILLS’, por lo que este nuevo proyecto el cuál viene junto a Sting emociona mucho a los fanáticos de la música.

Si bien, desde su reaparición en los Grammys de este domingo cuando ganaron el premio al Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo con ‘PAPOTA’, sus atuendos no pasaron desapercibidos en la gala, augurando la nueva era que se venía.