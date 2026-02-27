Shakira en el Zócalo: este es el mejor lugar para ver el escenario en el concierto en gratis en CDMX, según la IA

Shakira dará un concierto gratuito en el Zócalo de la CDMX para cerrar su tour “Las Mujeres Ya No Lloran”, después de varios shows en el Estadio GNP Seguros . Al tratarse de un evento abierto al público, miles de personas querrán estar en el mejor lugar para disfrutar éxitos como Waka Waka (This Time for Africa), Hips Don't Lie y TQG.

Por eso, consultamos a la Inteligencia Artificial (IA) y le pedimos que analizara el terreno, la forma del escenario y la distancia disponible para apreciar el show de la mejor manera. Su respuesta fue clara: el centro del Zocalo.

¿Por qué este es el mejor lugar? De acuerdo con el análisis de ChatGPT, colocarte frente al escenario, pero ligeramente hacia el centro de la explanada, te permite ver más de cerca a Shakira y disfrutar mejor la experiencia sonora y visual sin depender tanto de las pantallas. Aun así, habrá algunas en esta zona y en calles aledañas, lo que permitirá distintas perspectivas del espectáculo.

#ShakiraEnElZócalo | 🚇 Por el concierto de @shakira en el Zócalo, algunas líneas del @MetroCDMX, @MetrobusCDMX y @STECDMX ampliarán su horario de servicio hasta la 1:00 am para apoyar el regreso de quienes asistan. 🎤🎶



☝🏼 Toma previsiones, revisa tu ruta y disfruta esta gran… pic.twitter.com/XO1R5ixeTd — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) February 27, 2026

El consejo para encontrar un buen lugar es llegar temprano este domingo, incluso hacer fila si es necesario. El concierto de Shakira en CDMX inicia a las 8:00 p.m., así que conseguir un espacio privilegiado será todo un reto.

Qué otros lugares valen la pena para ver el concierto de Shakira en el Zócalo

En caso de que no logres colocarte en el centro del Zócalo, la IA recomienda una segunda opción: las zonas laterales dentro de la explanada, rumbo a las calles 20 de Noviembre y Pino Suárez. Desde ahí también hay buena vista hacia el escenario, menor aglomeración y la posibilidad de alternar entre el show en vivo y las pantallas.

¿Dónde se puede ver en vivo el concierto de Shakira en el Zócalo?

El concierto en el Zócalo de la Ciudad de México también se transmitirá en vivo en pantallas colocadas en distintos puntos y a través de las redes sociales del Gobierno de México. Estas son algunas de las ubicaciones confirmadas: