Concierto de Shakira en el Estadio GNP 2026: Todo lo que debes de saber sobre esta última presentación, setlist, horarios, rutas y más
Esto es TODO lo que debes de saber sobre el último concierto concierto de Shakira en el Estadio GNP de la Ciudad de México.
Este viernes 27 de febrero, la cantante colombiana Shakira estará ofreciendo su concierto número 13 en el Estadio GNP de la Ciudad de México como parte de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran”, la cuál ya ha roto todo tipo de récords, siendo la más exitosa por parte de algún artista latinoamericano.
Con estos 13 conciertos, Shakira ha demostrado el por qué es una de las artistas más icónicas de las últimas décadas y es que esta gira no solo ha significado su presencia por el mundo, sino el trabajo de 30 años con uno de los repertorios más queridos por parte de su público mexicano, donde han incluido las canciones “viejitas” hasta las modernas que han refrescado su performance en la industria de la música moderna.
¿Cuál será el setlist de Shakira en el Estadio GNP?
Con 12 presentaciones únicamente en la Ciudad de México, el setlist de la colombiana ha estado muy bien definido, por lo que se espera que el concierto que inicia en punto de las 9:00 pm suenen las siguientes canciones:
- La Fuerte
- GIRL LIKE ME
- Las de la intuición / Estoy aquí
- Imperio / Inevitable
- Te felicito
- TQG
- No te molestes
- Acróstico
- Copa vacía / La bicicleta / La tortura
- Las caderas no mienten
- Chantaje
- Monotonía
- Soltera
- Si te vas
- Lágrima de diamante
- Última
- La hechicera
- Ojos así
- Pies Descalzos
- Pies descalzos, sueños blancos
- Antología
- Día de enero
- Ciega, sordomuda / El Jefe
- Trenzas
- Suerte
- Waka Waka (Esto es África)
- Loba
- Sesiones musicales de BZRP #53
La importancia de la gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’
En lo que ha sido un hecho sin precedentes, Shakira ha logrado casi 13 soldouts en el Estadio GNP de la Ciudad de México donde caben cerca de 65 mil personas, dejando ver el por qué hoy por hoy es una de las artistas más queridas de México, donde también ha tenido presentaciones en otros estados de la República.
Hoy en día este tour es el más exitoso por parte de algún artista latina o latino; en el cuál ha vendido más de 3.3 millones de boletos, recaudando cerca de $420 millones de dólares, por lo que como agradecimiento a su público mexicano, Shakira se estará presentando en el Zócalo de la CDMX de manera totalmente gratuita, donde también se espera un récord de asistencia.
¿Cómo llegar al Estadio GNP?
El Estadio GNP está en la alcaldía Iztacalco sobre la avenida Viaducto Río de la Piedad y Río Churubusco; una zona que puede tener bastante tránsito de vehículos, por lo que te recomendaremos rutas antenas para que llegues sin contratiempos.
- Llegar en Metro: Las dos estaciones más cercanas del Metro son Ciudad Deportiva y Puebla, ambas de la Línea 9 (color café), misma que recorre de Pantitlán a Tacubaya, estaciones que se encuentran a cinco minutos caminando.
- Llegar en Metrobús: Si prefieres usar este transporte, tienes que bajarte en la estación Goma o Iztacalco, ambas de la Línea 2 (color morado), la cuál va de Tepalcates a Tacubaya. Una vez que te hayas bajado, deberás caminar sobre la avenida Churubusco por poco más de un kilómetro.
- Llegar en Trolebús: Esta otra opción puede ser conveniente si decides bajar en Puerta 8 y Ciudad Deportiva, ambas de la Línea 2, la cuál va de CETRAM Pantitlán a Chapultepec, aunque de igual modo, deberás de caminar al menos unos 10 minutos por Viaducto.
- Por otro lado, si tu elección es llegar en un vehículo particular, deberás estar al pendiente de los horarios de los estacionamientos y de lo concurridas que puedan estar las avenidas antes mencionadas.