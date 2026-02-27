Concierto de Shakira en el Estadio GNP 2026: Todo lo que debes de saber sobre esta última presentación, setlist, horarios, rutas y más

Este viernes 27 de febrero, la cantante colombiana Shakira estará ofreciendo su concierto número 13 en el Estadio GNP de la Ciudad de México como parte de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran”, la cuál ya ha roto todo tipo de récords, siendo la más exitosa por parte de algún artista latinoamericano.

Con estos 13 conciertos, Shakira ha demostrado el por qué es una de las artistas más icónicas de las últimas décadas y es que esta gira no solo ha significado su presencia por el mundo, sino el trabajo de 30 años con uno de los repertorios más queridos por parte de su público mexicano, donde han incluido las canciones “viejitas” hasta las modernas que han refrescado su performance en la industria de la música moderna.

¿Cuál será el setlist de Shakira en el Estadio GNP?

Con 12 presentaciones únicamente en la Ciudad de México, el setlist de la colombiana ha estado muy bien definido, por lo que se espera que el concierto que inicia en punto de las 9:00 pm suenen las siguientes canciones:



La Fuerte

GIRL LIKE ME

Las de la intuición / Estoy aquí

Imperio / Inevitable

Te felicito

TQG

No te molestes

Acróstico

Copa vacía / La bicicleta / La tortura

Las caderas no mienten

Chantaje

Monotonía

Soltera

Si te vas

Lágrima de diamante

Última

La hechicera

Ojos así

Pies Descalzos

Pies descalzos, sueños blancos

Antología

Día de enero

Ciega, sordomuda / El Jefe

Trenzas

Suerte

Waka Waka (Esto es África)

Loba

Sesiones musicales de BZRP #53

La importancia de la gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’

En lo que ha sido un hecho sin precedentes, Shakira ha logrado casi 13 soldouts en el Estadio GNP de la Ciudad de México donde caben cerca de 65 mil personas, dejando ver el por qué hoy por hoy es una de las artistas más queridas de México, donde también ha tenido presentaciones en otros estados de la República.

Hoy en día este tour es el más exitoso por parte de algún artista latina o latino; en el cuál ha vendido más de 3.3 millones de boletos, recaudando cerca de $420 millones de dólares, por lo que como agradecimiento a su público mexicano, Shakira se estará presentando en el Zócalo de la CDMX de manera totalmente gratuita, donde también se espera un récord de asistencia.

¿Cómo llegar al Estadio GNP?

El Estadio GNP está en la alcaldía Iztacalco sobre la avenida Viaducto Río de la Piedad y Río Churubusco; una zona que puede tener bastante tránsito de vehículos, por lo que te recomendaremos rutas antenas para que llegues sin contratiempos.

