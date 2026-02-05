THE KONNAKOL TOUR: El cantante ZAYN anuncia fechas en México; preventa para fans y TODO lo que debes saber sobre los conciertos en en CDMX, Guadalajara y Monterrey este 2026

Tras semanas de rumores donde se había rumorado la presencia de ZAYN en Latinoamérica, este jueves 05 de febrero, el artista de 33 años ha anunciado tres fechas para México como parte de su gira ‘THE KONNAKOL TOUR’ por lo que no podemos con la emoción y con lo que está siendo este año para todos los fans de One Direction.

Luego de que este miércoles publicara en sus redes sociales la portada de su nuevo álbum ‘KONNAKOL’ y fijara su fecha de lanzamiento, el británico ha hecho oficial su próxima gira mundial con la que estará llegando a tierras aztecas este mismo año como parte de la promoción de este trabajo de estudio.

¿Cuándo son los conciertos de ZAYN en México?

A través de redes, ZAYN informó que su próxima gira mundial arrancará en el Reino Unido este mes de mayo y que terminará en los Estados Unidos en noviembre, pero la notica que más feliz pone a su fandom mexicano es que ofrecerá tres conciertos en México los siguientes días:



Estadio Borregos, Monterrey - 14 de junio

Arena VGF, Guadalajara - 17 de junio

Estadio GNP, Ciudad de México - 20 de junio

¿Cuándo es la preventa para el concierto de ZAYN?

En el sitio web oficial del cantautor, se informó que la preventa global del ‘THE KONNAKOL TOUR’ será el próximo martes 10 de febrero en punto de las 12:00 pm, donde deberás registrarte para intentar conseguir boletos VIP y además tendrás un acceso prioritario a las entradas.

Por otro lado, se ha confirmado que la preventa bancaria será el jueves 12 y finalmente, la venta general al público será el viernes 13 de febrero, por lo que deberías estar al tanto de estos conciertos históricos, pues será la primera vez que ZAYN ofrece una gira para estadios de esta magnitud.

¿Cuándo sale el nuevo álbum de ZAYN?

Malik lanzará su quinto álbum de estudio 'THE KONNAKOL' el próximo 17 de abril, aunque se ha confirmado que podremos escuchar el primer track de este trabajo de estudio este mismo viernes.

El primer single de esta etapa musical lleva el nombre de "Die for Me", por lo que poco a poco han comenzado los preparativos para el regreso musical de ZAYN este 2026.