Ella es Nava Mau, la actriz mexicana de Bebé Reno

‘Bebé Reno’ es una miniserie que se popularizó por la fuerte temática que abarca. La historia está inspirada en la historia verídica del caso de acoso que vivió Richard Gadd, por parte de una mujer, la cual termina afectando cada aspecto de su vida y sus relaciones, entre ellas la que tiene con Teri, el personaje interpretado por la actriz mexicana Nava Mau.

La serie ha sido reconocida con varias nominaciones en los Premios Emmy 2024, incluyendo el premio a Mejor Actriz de Reparto, la originaria de la Ciudad de México, Nava Mau. Ahora la serie ha ganado como Mejor Serie Limitada en los Critics Choice Awards 2025.

¿Quién es Nava Mau, actriz mexicana de Bebé Reno?

Nava Mau nació en la Ciudad de México, pero muchos años vivió en Estados Unidos, donde inicio su interés por el activismo. Mientras vivía en dicho país, la ahora actriz, se dedicó a asesorar de manera legal a inmigrantes víctimas de violencia. Posteriormente, como mujer trans, extendió su activismo hacia la comunidad LGBTQ+. Ella se interesó mucho en el cine, la escritura de guiones, la producción y la dirección. Su primer trabajo fue en un cortometraje que habla sobre los peligros que puede vivir una mujer trans en una situación cotidiana debido a la transfobia.

Ha llegado a participar en diferentes proyectos como el documental ‘Disclosure: ser trans en Hollywood’ donde hace un análisis sobre la representación trans en los medios audiovisuales y el daño que provocan los estereotipos negativos. “Hace 10 años no se me hubiera ocurrido dedicarme profesionalmente a la actuación. No era una opción. Luego el mundo cambió y yo cambié. Laverne Cox apareció en Orange is The New Black y más artistas trans crearon una nueva realidad dentro y fuera de la pantalla. No hay duda de que seguiremos viendo cambios masivos y más oportunidades para los artistas trans. Debemos seguir luchando por ello”, dijo la mexicana en una entrevista.

Nava Mau afirmó que la miniserie Bebé Reno le cambió totalmente la vida. “Tengo mucha suerte de que Teri me perteneciera por un momento, ahora su historia le pertenece a todo el mundo y es hermoso ver lo que están haciendo con ella”, escribió en sus redes sociales. En diferentes entrevistas, la actriz ha contado que la gente le ha dado mucho cariño a su personaje tras el éxito de la serie y que se siente muy orgullosa por ello.



También te puede interesar: ¡Un mundo sin Iron-Man! Robert Downey Jr. casi interpreta a otro personaje de Marvel