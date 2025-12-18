¿Quién es el abogado de Kevin Spacey que ahora defiende a Nick Reiner? La estrategia que genera POLÉMICA

Cada día surgen nuevos detalles en torno al asesinato del director Rob Reiner y su esposa Michele Singer. Tras el dolor expresado por la familia, su hijo Nick Reiner, señalado como principal sospechoso del doble homicidio, tuvo su primera comparecencia judicial.

Según versiones difundidas por Los Angeles Times, Nick se negó a dar declaraciones y fue visto con uniforme de prevención de suicidios dentro de la cárcel. Más tarde, en conferencia de prensa, el fiscal del distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, y el jefe de policía, Jim McDonnell, confirmaron que los cargos ya habían sido presentados oficialmente en su contra.

Cargos en contra de Nick Reiner

Los fiscales detallaron que, además de los dos cargos de asesinato en primer grado, se añadieron circunstancias especiales por homicidios múltiples y una acusación adicional por el uso de un arma peligrosa, específicamente un cuchillo.

"Este caso es desgarrador y profundamente personal, no solo para la familia Reiner y sus seres queridos, sino para toda nuestra ciudad", expresó McDonnell.

¿Quién es Alan Jackson? Abogado de Nick Reiner

Uno de los detalles más llamativos es que el abogado que representará a Nick será Alan Jackson, reconocido por su participación en el juicio de Harvey Weinstein y por haber defendido a Kevin Spacey, logrando su absolución. Durante sus primeras declaraciones, Jackson argumentó que su cliente no estaba en condiciones de comparecer, consiguiendo que la audiencia se pospusiera.

Expertos consideran que la elección de Jackson no es casual, ya que también formó parte del equipo defensor en el caso de Karen Read, quien resultó absuelta tras ser acusada de causar la muerte de su esposo, el agente de policía de Boston John O’Keefe.

Juicio pospuesto para el 7 de enero

La representación de las víctimas estará a cargo del fiscal adjunto del distrito, Habib Balian, conocido por su participación en el intento de modificar la sentencia de los hermanos Menéndez. El juicio fue fijado para el 7 de enero.

Esta fue la causa de muerte de Rob Reiner y su esposa Michele Singer

El pasado 17 de diciembre se comunicó que ya estaban disponibles los resultados forenses. De acuerdo con los registros del Forense del Condado de Los Ángeles, el matrimonio habría perdido la vida a causa de “múltiples heridas por objeto punzante”.