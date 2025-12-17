ÚLTIMA HORA: Revelan la causa de muerte de Rob Reiner y su esposa, Michele Singer Reiner

A escasos días del lamentable fallecimiento del aclamado cineasta, Rob Reiner, y su esposa, la fotógrafa, Michele Singer Reiner , la Oficina del Médico Forense de Los Ángeles revela la causa de muerte de la pareja: “múltiples heridas, ocasionadas por objetos punzantes”. Rob y Michele fueron hallados sin vida el pasado domingo, 14 de diciembre, en su hogar ubicado en el exclusivo barrio de Brentwood, al oeste de Los Ángeles, California. El principal sospechoso es su hijo de 32 años, Nick Reiner , quien ya se encuentra bajo custodia de las autoridades.

La causa de muerte del cineasta y la fotógrafa se confirmó este miércoles, 17 de diciembre, mientras su hijo Nick hacía su primera aparición en los tribunales. El hombre, que es el principal sospechoso de la muerte de sus padres, enfrenta dos cargos por asesinato en primer grado. De momento, Nick no se ha declarado culpable de los cargos. No obstante, la comparecencia quedó pospuesta hasta el próximo 7 de enero, a petición de su abogado, Alan Jackson.

¿Qué dice el informe de la fiscalía sobre la muerte de Rob Reiner y su esposa?

De acuerdo con el informe de la Fiscalía, Rob y Michele fueron hallados sin vida, alrededor de las 15:40 pm (hora local), el pasado 14 de diciembre. Ambos contaban con aparentes heridas de arma blanca. Dicho informe quedó respaldado por el comunicado de la Oficina del Médico Forense, en el que se confirmó que, tanto Rob como Michele, fallecieron por heridas ocasionadas por un objeto punzocortante. El forense cita la madrugada del 14 de diciembre como la fecha y hora del deceso.

¿Cuánto tiempo podría ir a prisión Nick Reiner si es hallado culpable?

De ser hallado culpable, Nick Reiner podría enfrentar una pena de muerte, o cadena perpetua. No obstante, el fiscal de distrito de Los Ángeles, Nathan Hochman, ha dejado en claro que aún no se ha tomado una decisión como tal, pues las revisiones de los casos suelen tardar meses. Por su lado, la defensa de Reiner, Alan Jackson, pidió a la prensa no hacer juicios anticipados sobre su cliente.

“Hay asuntos muy complejos y graves asociados con este caso”, reveló el abogado Jackson para la prensa. “Les pedimos que, durante el tiempo que dure el proceso, permitan que el sistema avance tal como fue diseñado. No den juicios apresurados ni conclusiones precipitadas, sino con moderación y dignidad”, agregó.

Mientras el día de la comparecencia llega, Nick Reiner permanecerá detenido en una cárcel del condado de Los Ángeles, sin derecho a fianza.