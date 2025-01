Nosferatu: todo lo que no sabes sobre la película de Robert Eggers

Nosferatu se ha convertido en una de las películas de horror gótico que más expectativa generó desde su anuncio en el 2024. Y es que recordemos que la leyenda de este monstruoso vampiro ha sido explorada en otros títulos cinematográficos, como en series de la pantalla chica. Es por eso que acá te presentamos las curiosidades que rondan a Nosferatu, la aclamada adaptación de Robert Eggers.

5 Curiosidades sobre la película Nosferatu

6 horas en maquillaje: la transformación de Bill Skarsgard

Bill Skarsgard se ha convertido en uno de los pilares de las películas de terror de los últimos años, pues ahora con su papel como Orlok o Nosferatu, el actor se ha consolidado en lo que parece ser su género cinematográfico fuerte. Pero no solo es la actuación lo que lo lleva a este nivel, pues el equipo de maquillaje y prostéticos hicieron un trabajo más que aplaudido, ya que el actor pasaba desde 4 hasta 6 horas en el departamento de maquillaje, donde además necesitaba alrededor de 62 prótesis para la creación completa del temido vampiro.

2 mil ratas invadieron el set de Nosferatu

Willem Dafoe contó en una entrevista que el set de Nosferatu se “infestó" de alrededor 2 mil ratas. El actor que da vida al Profesor Albert Eberhardt comentó que si bien él no tiene problema con las ratas porque ama a los animales, sí recalcó que su orina no tenía un olor para nada agradable. Y si te estás preguntando por qué sucedió esto es porque cuando Nosferatu llega a Wisborg trae consigo la peste, y esta terrible plaga llena de padecimientos de salud, ocasión que no quisieron desaprovechar y el director decidió usar ratas reales para este momento del filme.

Willem Dafoe como Nosferatu

Si bien en la adaptación de Robert Eggers Nosferatu es interpretado por Bill Skarsgard, resulta que Willem Dafoe ya había interpretado al conde Orlok en una película independiente del 2000. En ella se aborda la historia de una grabación de una película, en donde el protagonista Max Schreck (Willem Dafoe) debe interpretar al Nosferatu, pero a lo largo del proyecto el equipo empieza a sospechar que Schreck podría ser un verdadero vampiro.

¿Qué fue primero, Nosferatu o Drácula?

La historia de Drácula salió a la luz a partir del afamado libro de Bram Stoker, quien falleció en 1912, razón por la cual no existía alguien a quién pedirle los derechos para hacer una adaptación en película de su novela. Por esto que el director de Nosferatu (1922) decidió cambiar nombres, localidades y apariencia del vampiro para no hacer una copia de Drácula, sin embargo igual fue demandada por ser plagio y aunque se le ordenó eliminar todas las copias existentes, la película prevaleció y se terminó convirtiendo en un filme de culto de donde nacería uno de los vampiros más icónicos del cine.

Un coreógrafo para las escenas de posesión

Lily-Rose Depp se encargó de dar vida a Ellen Huttter, quien se podría interpretar como el objeto de deseo de Nosferatu. Para sus escenas de posesión la producción se encargó de contratar a un coreógrafo especializado para perfeccionar cada uno de los movimientos que la actriz tenía que llevar a cabo, mejorando la actuación y dando una estela mucho más aterradora a su relación con el conde Orlok.

¿Qué actores salen en Nosferatu?

Nosferatu (2024) cuenta con un cast de mucho renombre, conformado por: