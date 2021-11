¿Rivalidad entre los miembros de la familia Banks?

Para ser exactos, han pasado 31 años desde el estreno de El Príncipe Del Rap, protagonizada por Will Smith, serie que sin duda lanzó al estrellato al actor originario de Filadelfia (así es, como dice el intro del programa, con su goma de mascar y su básket él feliz).

Por todo el éxito que se logró conseguir, se pensaría que todos los actores se llevaban bien, pero detrás de cámaras, era otra cosa, en especial con Will y la actriz Janet Hubert quien interpretaba a la tía Vivian en las primeras temporadas.

La Tía y el sobrino incómodos.

Tres años después de su estreno, en una entrevista, el actor Will Smith comentó que Hubert no se sentía bien con su personaje y la posición del mismo, ya que tras años trabajando en televisión no tenía su propia serie. Asunto que incomodó a más de uno, incluyendo a Carlton el actor Alfonso Ribeiro.

Con esta entrevista la actriz no se iba a quedar con las manos cruzadas, así que por su lado señaló a Will Smith como el principal responsable de su salida del programa, y por tal motivo fue sustituida por la actriz Daphne Maxwell Reid.

Las paces y tan amigos como siempre

Tuvieron que pasar bastantes años para que ambos actores hicieran las paces, y esto fue durante la grabación de la reunión especial por el aniversario número 30.





Durante el especial, Will reconoció que su forma de actuar no fue la correcta y que por ende él no ayudó a mejorar la situación en el foro, por lo mismo de su juventud y poca madurez no tuvo la suficiente empatía.

Hace un año el actor hizo referencia a las dos tías con las dos actrices que intrepretaron a ese personaje con una publicación en su Instagram, donde se lee el mensaje “dos reinas, un trono, puro amor”.

