FOTOS Las lecciones más valiosas del tío Phil.

El tío Phil nos regaló muchas risas y también regaños, pero, lo más valioso fueron sus lecciones de vida, aquí te dejamos las mejores.

Uno de los personajes más queridos de “El Príncipe del Rap” es el tío Phil, y es que, no sólo nos regaló muchísimas risas, sino que también, nos dio algunos de los momentos más conmovedores de la serie.

James Avery, el actor que le dio vida al tío Phil, falleció en 2014, y la interpretación de este rol, lo inmortalizó como uno de los papás más queridos de la televisión.

Así que, echemos un vistazo a las lecciones más valiosas del tío Phil:

Protege a los tuyos

¿Recuerdas la escena más triste y conmovedora de la televisión? (por si no la recuerdas, da clic aquí y entérate) El Tío Phil intentó por todos los medios posibles convencer a Will de que no se ilusionara tanto con la visita de su padre, y aunque su sobrino se fastidió, él decidió ir a su defensa cuando llegó el momento, y sus palabras nos tocaron el corazón a todoooos.

El amor nunca sobra

Si algo tuvimos claro en todo momento, fue el amor que tenía el tío Phil por la tía Vivian, y es que, ni los problemas, ni el paso del tiempo, le impidieron al tío Phil que encontrara siempre una forma romántica de mantener enamorada a su esposa.

Trabaja duro y lo conseguirás

El tío Phil acogió a Will en su casa, y más que un favor para su esposa Vivian, lo hizo para ayudarlo a cambiar su vida, para darle la oportunidad de reivindicarse y para convertirlo en un hombre de bien, claro, este irreverente chico de Filadelfia, se llevó varios regaños para enderezar su camino, pero, pensemos que todo fue para su bien.

Jamás te avergüences de tus raíces

Puede que el tío Phil haya consentido muchísimo a sus hijos, y tal vez también a su sobrino Will, peeeeeero, en todo momento se encargó de recordarles que ante todo es importante sentirse orgulloso de sus raíces. Tal como él lo hizo al compartir con su familia el valor del esfuerzo, al recordarles siempre que logró salir adelante a pesar de todos los obstáculos hasta convertirse en un excepcional juez.

