¡ENHYPEN viene a México! La banda de pop surcoreana ofrecerá un concierto en la Arena CDMX como parte de su World Tour Blood Saga. La cita será el 11 de julio, mientras que los boletos saldrán a la venta la próxima semana. Si bien aún faltan algunos cuantos meses para su visita, los fans - y nosotros - no podemos con la emoción. Por ello, hemos hecho un conteo con las 7 canciones de los chicos que no pueden faltar en su próximo show.

También te puede interesar: Grupos de K-Pop que deberías escuchar si te gusta ENHYPEN

7 canciones de ENHYPEN que no pueden faltar en su concierto en la Arena CDMX

FEVER

Con casi 400 millones de reproducciones en streaming, FEVER se ubica como la canción más popular de la agrupación, lo que la convierte en un éxito imprescindible para su setlist, pues no por nada es de las favoritas de los fans.

Tamed-Dashed

Una canción que sin duda hace que todo el público se ponga a bailar es Tamed-Dashed. ¡Ya queremos sacar nuestros mejores pasos al ritmo de NA NA NA! Según estadísticas, este sencillo es de los más tocados en sus conciertos, por lo que es seguro que lo escuchemos el próximo 11 de julio.

Bite Me

Bite me es otra canción que no puede faltar en el setlist de ENHYPEN. Este sencillo es uno de los favoritos gracias a su increíble ritmo, la melodía de las voces y el rap. Además, destaca por ser otra de las más populares de la banda, con más de 364 millones de reproducciones en streaming.

Drunk-Dazed

Considerada por muchos fans como “dark-pop”, esta canción también es de las más queridas por los fans y también una de las más tocadas en sus shows, por lo que estaría increíble escucharla en la Arena CDMX.

Given-Taken

Otra canción “dark-pop” de la banda, sin duda, es Given-Taken. Si bien parte de la letra está basada en los vampíros, el mensaje principal se centra en cómo la banda se ha enfrentado a la fama. Sí o sí debe ser parte del World Tour Blood Saga.

Sweet Venom

Esta canción cuenta con una de las coreografías más impresionantes de la boyband, por lo que es ideal para hacer bailar a todo el recinto. Además, es uno de nuestros videoclips favoritos debido a los grandes atuendos.

Polaroid Love

Por supuesto que este conteo tenía que cerrar con Polaroid Love; la canción que fue escrita por la agrupación como un regalo para todos los ENGENES. Sin duda, una de las obras más melódicas y hermosas.

ENHYPEN en México: precios, venta de boletos y mapa

Los precios y el mapa para el concierto de ENHYPEN en México ya han sido revelados. Recuerda que la preventa para fans y tarjetahabientes es el 22 y 23 de abril, mientras que la venta general será hasta el 24. Para mayor información, visita: ENHYPEN en México: estos son los precios y mapa oficial del World Tour Blood Saga en la Arena CDMX.