ENHYPEN en México: estos son los precios y mapa oficial del World Tour Blood Saga en la Arena CDMX

¡Buenas noticias para todos los ENGENES! Se ha revelado el mapa oficial para el próximo concierto de ENHYPEN en México, como parte del World Tour Blood Saga. La cita será en la Arena CDMX el próximo 11 de julio y los precios van desde los $800 hasta los $12,000 pesos, según la cercanía con el escenario y los paquetes VIP.

ENHYPEN en México: estos son los precios oficiales para el World Tour Blood Saga en la Arena CDMX

Los boletos más baratos están en $836 pesos y corresponden a la zona rosa, que es la más alejada del escenario; mientras que los más caros se ubican en $12,330 y corresponden a la sección general de pie, más un paquete VIP. A continuación el desglose de precios por zona:



Blood Package: $12,330

$12,330 Saga Package: $8,060

$8,060 General (Pista de pie): $5,620

$5,620 Amarillo: $3,158

$3,158 Verde: $2,781

$2,781 Aqua: $2,279

$2,279 Morado: $1,966

$1,966 Celeste: $1,715

$1,715 Gris: $1,275

$1,275 Café: $1,024

$1,024 Rosa: $836

Mapa oficial del concierto de ENHYPEN en México

Para que tengas una idea más clara de que cómo están distribuidas las secciones y sus respectivos precios, a continuación te compartimos el mapa oficial del concierto de ENHYPEN en la Arena Ciudad de México:

| Crédito: IG (@arenacdmx)

¿Cuándo salen a la venta los boletos de ENHYPEN en México?

La preventa para fans y tarjetahabientes de Banco Azteca se dará el 22 y 23 de abril, mientras que la venta al público en general será hasta el 24. Aquí los horarios y detalles de cada una de ellas:



Preventa ENGENE MEMBERSHIP: de las 10:00 a.m. del 22 de abril a las 10:00 p.m. del 23 de abril; solo podrás ingresar con un registro previo en enhypenbloodsagatour.com antes del 19 de abril

de las 10:00 a.m. del 22 de abril a las 10:00 p.m. del 23 de abril; solo podrás ingresar con un registro previo en enhypenbloodsagatour.com antes del 19 de abril Preventa tarjeta de crédito Banco Azteca: de las 12:00 p.m. del 22 de abril a las 11:59 p.m. del 23 de abril

de las 12:00 p.m. del 22 de abril a las 11:59 p.m. del 23 de abril Venta general: a partir de las 10:00 a.m. del 24 de abril

Los boletos estarán disponibles en el sitio web oficial de Superboletos y las taquillas del recinto.

ENHYPEN llega a México como un grupo de seis, tras la salida de Heeseung

La visita de ENHYPEN a México llega en un contexto semiamargo, pues hace tan sólo unas semanas Heeseung aunció su salida de la agrupación para enfocarse en su carrera en solitario. Ahora, adoptará el nombre artístico de “Evan”. Por ello, Jungwon, Ni-ki, Jake, Sunghoon, Sunoo y Jay serán los únicos miembros presentes en el próximo concierto en la Arena CDMX.