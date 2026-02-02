Acusan a Rosé, de BLACKPINK, de hacer playback en su primera presentación en los Grammys
Para muchísimos fans, Rosé tuvo una fantástica actuación en los Grammys 2026 y no sienten más que orgullo. Pero, para una parte del público, la integrante de BLACKPINK cometió uno de los peores "crímenes" en una ceremonia de este nivel: la acusan de hacer playback o lipsync.
Rosé abrió la ceremonia de los Grammys 2026 con una presentación en vivo de "APT.", su exitosísima colaboración con Bruno Mars que estaba nominada en varias categorías.
Acusan a Rosé de hacer playback en los Grammys 2026
En redes sociales está circulando un clip donde la artista surcoreana-neozelandesa parece hacer playback o lipsync; mientras estaba cantando su éxito "APT." junto a Bruno Mars, la cámara hace un acercamiento que permitió ver cómo ella se aleja el micrófono, pero la voz sigue sonando.
Imagine lip syncing your first and last grammy performance 😬embarrassing https://t.co/uLBoUva8Zj— 109.97 FM ﾒ𝟶 (@jeonjtiddiez) February 2, 2026