Acusan a Rosé, de BLACKPINK, de hacer playback en su primera presentación en los Grammys

Para muchísimos fans, Rosé tuvo una fantástica actuación en los Grammys 2026 y no sienten más que orgullo. Pero, para una parte del público, la integrante de BLACKPINK cometió uno de los peores "crímenes" en una ceremonia de este nivel: la acusan de hacer playback o lipsync.

Rosé abrió la ceremonia de los Grammys 2026 con una presentación en vivo de "APT.", su exitosísima colaboración con Bruno Mars que estaba nominada en varias categorías.

Acusan a Rosé de hacer playback en los Grammys 2026

En redes sociales está circulando un clip donde la artista surcoreana-neozelandesa parece hacer playback o lipsync; mientras estaba cantando su éxito "APT." junto a Bruno Mars, la cámara hace un acercamiento que permitió ver cómo ella se aleja el micrófono, pero la voz sigue sonando.