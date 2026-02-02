Rosé integrante de BLACKPINK hace historia en los Grammy 2026: se convierte en la PRIMERA solista de K-pop en abrir la ceremonia

En la edición 68 de los Premios Grammy , celebrada este domingo 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, Estados Unidos, la integrante de BLACKPINK, Rosé, escribió una página histórica para el K-Pop y la música global al convertirse en la primera solista de este género en presentarse en la ceremonia principal de los Grammy.

¿Por qué fue tan relevante la participación de Rosé en los Grammy 2026?

Previo a conocer a los grandes ganadores, la artista abrió la ceremonia junto a Bruno Mars interpretando “APT”. La actuación de los artistas fue descrita como explosiva y un momento simbólico para el k-pop debido al gran crecimiento y la influencia que el género ha logrado en los últimos años.

Cuando las luces se apagaron y comenzaron los primeros acordes de “APT.”, la respuesta del público fue inmediata con aplausos, ovaciones y una energía que marcó el ritmo de toda la noche.

La colaboración “APT.” llegó a los Grammy con tres nominaciones en categorías clave: Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo. Aunque el tema no se llevó el galardón, las nominaciones representaron un reconocimiento histórico para una solista de K-pop dentro de las categorías principales de la Academia.

¿Cómo fue la llegada de Rosé a los Grammy 2026?

Desde antes de que iniciara la transmisión, el ambiente ya anticipaba un momento especial. La presencia de Rosé generó una expectativa poco habitual para una artista de K-pop en la gala.

Previo a su actuación, Rosé también acaparó miradas en la alfombra roja. La cantante surcoreana desfiló con un diseño personalizado de Giambattista Valli Couture , un vestido en blanco y negro, acompañado de joyería minimalista, pelo corto a la altura de los hombros, rizado y suelto, además su maquillaje fue muy natural. Simplemente, su look fue aceptado y celebrado por la crítica de moda.

La actuación de apertura, la respuesta del público y su presencia integral en la gala confirmaron el paso de Rosé por los Grammy 2026 como una de las figuras más influyentes de su generación. Asimismo, su participación como la primera solista de K-pop en el escenario principal de los Grammy abre la puerta a una mayor inclusión de artistas asiáticos en los espacios más importantes de la industria musical global.