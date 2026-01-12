Muere Álvaro Peña, pero el punk sigue vivo: La historia del chileno que nunca pidió permiso ni a The Clash

Triste noticia invadió al mundo tras darse a conocer la muerte de Álvaro Peña Rojas, ocurrida a los 82 años, con la cual no se cierra una historia, se crea una leyenda. Desde Valparaíso hasta Europa, Peña encarnó una forma de entender la música y la vida que precedió al punk como movimiento, y a pesar de que él nunca quiso ser una leyenda, terminó siéndolo porque nunca negoció su creatividad ni su ética personal.

Ahora Lee: Muere primer actor del cine mexicano, padre de la comediante Mara Escalante

De Valparaíso al margen del mundo

Nacido en 1943, Peña comenzó a crear música en un momento en el que el rock chileno aún estaba en formación. Peña no contaba con formación académica, por lo que su relación con los instrumentos fue siempre intuitiva y provocadora. Tras romper el golpe de Estado en 1973, el exilio lo llevó a Inglaterra, donde convivió con la precariedad, las cosas okupas y el nacimiento de una escena musical a punto de estallar.

Antes de The Clash, antes del mito

Una vez en Londres, Álvaro Peña fue parte de The 101’ers junto a Joe Strummer, antes de que el punk se convirtiera en bandera global. No obstante, su salida temprana del proyecto no fue un error, sino una declaración, pues advertía que no le interesaba capitalizar el movimiento ni convertirse en rostro de nada. Paradójicamente, su postura lo convirtió en una figura aún más influyente para quienes entienden el punk como una postura vital y no como un género.

Un legado incómodo, pero necesario

En Europa, Peña fundó dos sellos independientes, grabó discos y escribió canciones que desafiaban a las “buenas costumbres” y al movimiento en sí, pues la vida de Peña estuvo marcada por la coherencia sin lujos, sin tecnología y sin concesiones.

La muerte de Álvaro Peña y lo que permanece

Álvaro Peña se despidió del mundo el pasado 8 de enero del 2026, dejando al mundo sin un punk, pero no sin el punk . Su legado no pertenece al pasado, sino a todos los que todavía creen que la música puede ser un acto de resistencia.