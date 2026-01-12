Muere primer actor del cine mexicano, padre de la comediante Mara Escalante

Arrancamos la semana con una triste noticia para el cine mexicano: murió a los 93 años Mario Cid, primer actor que inició su carrera en los años 50, salió en películas de "El Santo" y continuaba activo trabajando. Era el padre de la también actriz e icónica comediante Mara Escalante.

La Asociación Nacional de Actores (Anda) confirmó el fallecimiento a través de sus redes sociales, enviando sus condolencias y destacando al intérprete como un miembro honorario del sindicato. Por su parte, Mara Escalante todavía no ha hecho publicaciones al respecto.

No se sabe aún cuáles fueron las causas de la muerte ni tampoco se tiene información sobre alguna condición con la cual Mario Cid estuviera viviendo. Todavía en 2025 estuvo trabajando con su hija en una serie televisiva.

Quién era Mario Cid

Nacido en Tampico, Tamaulipas, además de actor se desempeñó en el cine mexicano, en teatro y en televisión como director y guionista. De acuerdo con el Diccionario de Directores del Cine Mexicano, llegó a la Ciudad de México tras terminar la preparatoria y estudió Contaduría, pero descubrió su verdadera pasión cuando debutó en la compañía teatral de Enrique Rambal padre, con sede en el Teatro Esperanza Iris; ahí participó en obras como "Ben Hur" y "El mártir del Calvario".

Su comienzo en el cine se dio hasta 1956, como parte de la cinta "El Águila Negra contra los Enmascarados de la Muerte"; a partir de ahí desarrolló una fructífera carrera como actor de reparto en películas como "La mente y el crimen" y "Lagunilla mi barrio".

La trayectoria de Mario Cid abarcó más de 120 títulos nacionales, entre ellos gran cantidad de videohomes centrados en historias sobre crimen. En este último ámbito centró también su trabajo como guionista y director. Uno de sus libretos, "Última llamada", obtuvo una nominación por Mejor Guión en los Premios Goya.

Tuvo 4 hijos con la también actriz Margarita Escalante. Cuando Mario Cid tenía 88 años actuó en la película que su hija, Mara Escalante, dirigió: "Ahí te encargo a mi mamá".

