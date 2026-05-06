ARMY, ¿vas al concierto de BTS? Estas son las bolsas permitidas y no permitidas para ingresar al Estadio GNP

La gira de conciertos de BTS estaba por comenzar y existen algunos aspectos y recomendaciones que todo ARMY debe tomar en cuenta para vivir la mejor experiencia de uno de los eventos más importantes del año en México. Ante la fiebre por la boy band surcoreana, nadie quiere quedarse y por ello ahora te contamos qué tipos de bolsas están permitidas y cuáles no para ingresar al Estadio GNP, recinto de la gira ”BTS World Tour “ARIRANG”.

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¿Qué bolsas y objetos están prohibidos ingresar al Estadio GNP?

Es importante tomar en cuenta que para la gira de conciertos de BTS el próximo 7, 9 y 10 de mayo dentro del Estadio GNP, está prohibido ingresar con mochila, bolsos y objetos voluminosos; además, no es posible ingresar con bolsas de diario, tote bags grandes, fundas para cámara y bolsas de malla (mesh).

Información importante.

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Además, en el recinto ha declarado que queda estrictamente prohibido ingresar con: Armas, drogas, alimentos, bebidas, cámaras o equipo de grabación profesional, sombrillas, dispositivos electrónicos voluminosos como tabletas o laptops, aerosoles, cadenas largas, apuntadores láser y todo tipo de objetos que puedan ser usados como proyectil o impidan la visibilidad.

¿Qué bolsos sí pueden ingresar al Estadio GNP?

A pesar de las diversas prohibiciones, el recinto en donde se presenta BTS en los próximos días sí permite el ingreso de bolsas transparentes de plástico, vinil o PVC, las cuales no superen las medidas de 10 x 15 x 30 cm. Además, puedes ingresar con bolsas de mano, pequeñas cangureras que no rebasen los 11 x 16 cm y bolsas de almacenamiento y transporte tipo Ziploc de tamaño mediano.

Recomendaciones finales

La gira de BTS comenzará el próximo 7, 9 y 10 dentro del Estadio GNP, recinto que tiene fuertes restricciones para sus eventos, por lo que, para evitar un contratiempo y mal sabor de boca, agiliza tu entrada con bolsas pequeñas y transparentes; además, mantén tu ingreso a la mano y agiliza las filas.