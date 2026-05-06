ÚLTIMA HORA: Esta es la sentencia que recibirá creador de contenido en Corea del Sur, acusado de acoso

Recientemente llegó a resolución la sentencia al influencer Ramsey Khalid Ismael, mejor conocido como “Johnny Somali”, quien fue aprehendido acusado de diversos cargos, incluyendo acoso y obstrucción. El estadounidense fue declarado culpable de delitos como alterar el orden público y actos ofensivos, incluyendo bailar y besar la "Estatua de la Niña de la Paz” en Seúl. De acuerdo con lo que se ha señalado, además de la pena de prisión, el creador de contenido será obligado a llevar a cabo trabajos forzados.

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¿Quién es “Johnny Somali”?

Johnny Somali o Ramsey Khalid Ismael es un influencer, streamer y youtuber de origen estadounidense, popularmente conocido por su contenido provocador y en ciertos casos hostil. El creador de contenido se ha descrito a sí mismo como un “troll” de internet, ya que se dedica a buscar la atención mediática mediante comportamientos ofensivos en países extranjeros.

¿Por qué fue sentenciado "Johnny Somali"?

Después de varios meses de litigio, a finales de abril, “Somali” fue formalmente acusado por El Tribunal del Distrito Oeste de Seúl, sobre cargos relacionados con el acoso de locales, besar una estatua desexual de la Segunda Guerra Mundial. Además, se le declaró culpable de alterar el orden público y actos ofensivos.

El Tribunal del Distrito Oeste de Seúl señaló que, además de la prisión preventiva, el creador de contenido se verá obligado a trabajos forzados, en empleos relacionados con menores o personas con discapacidad, por un periodo de al menos 5 años. A pesar de que no se sabe aún el futuro del influencer, se especula que, tras cumplir sentencia, será deportado del país.

Problemas relacionados

Debido a su contenido, este no es el primer caso de polémica relacionado con las actitudes de “Johnny Somali” , pues el youtuber enfrentó crítica en Japón tras ser acusado de transmitir videos en los que acosaba a locales, además de realizar comentarios racistas y burlándose de tragedias nacionales. Además, en 2023, fue arrestado por allanamiento de morada, lo que llevó a una multa y ser vetado de varios establecimientos hasta ser expulsado del país.

