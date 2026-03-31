BABYMETAL en CDMX: fecha, boletos y todo sobre su esperado concierto en México

No hay duda, próximamente podremos disfrutar de lo mejor del metal japonés en nuestro país. BABYMETAL confirmó su regreso a México con un concierto en la Ciudad de México el próximo 12 de diciembre de 2026 en el Estadio Fray Nano. Por ahora se sabe que la preventa para fans será el 20 de abril a las 11:00 AM (previo registro para obtener código). Este evento es uno de los shows más esperados del metal y el J-pop en Latinoamérica. De hecho, la agrupación también incluye a ciudades como São Paulo, Buenos Aires, Santiago y Lima como parte de su gira por la región.

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NORTH AMERICA / LATIN AMERICA 2026



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Artist Pre-Sale Signup Ends: April 5th, 2026 at 10pm ET

Artist Presale: April 6th, 2026 at 10am Local… pic.twitter.com/Q9rMyjgRCB — BABYMETAL (@BABYMETAL_JAPAN) March 31, 2026

BABYMETAL: el fenómeno que mezcla metal y cultura japonesa

Si te gusta el metal y la cultura japonesa, esta es tu oportunidad de disfrutar un show sin precedente. BABYMETAL ha revolucionado con la mezcla de heavy metal con J-pop y coreografías únicas. Ellas crean un contraste entre lo kawaii y lo brutal de una forma especial; de hecho, esto es lo que las convirtió en un fenómeno global. Han tocado en festivales como Download y compartido escenario con bandas legendarias.

¿Dónde será el concierto y cómo llegar?

Se reveló que el concierto tendrá como sede el Estadio Fray Nano, un recinto ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza. Si no sabes cómo llegar, no te preocupes, te lo decimos.



Si vas en auto: El acceso al recinto es por Viaducto y Circuito Interior.

Metro: La estación más cercana es la Línea 9 (estación Velódromo).

Este estadio no es un recinto grande, pero hay algo bueno, pues significa que la experiencia será mucho más cercana a la banda y que podrás disfrutar del evento desde cualquier punto.

Boletos: preventa, registro y precios estimados

La preventa será el próximo 20 de abril a las 11:00 AM, pero recuerda, necesitas registrarte previamente para obtener el código. No se han revelado los precios oficiales, pero nos basamos en conciertos similares celebrados en el recinto; los boletos podrían rondar de los $800 a $5,000 pesos, dependiendo de la zona y si hay algún tipo de beneficios como acceso anticipado o mercancía exclusiva.

