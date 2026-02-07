¡Increíble! Bad Bunny podría llegar a FORTNITE con “Baile Inolvidable” en el Super Bowl 2026

Este domingo 8 de enero se llevará a cabo uno de los momentos que van a marcar historia en la música: La presentación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl 2026 . Sin embargo, este evento también puede traer una gran sorpresa ya que hay rumores de que se podría incorporar el tema "Baile Inolvidable” al universo de Fortnite, canción que pertenece al álbum “Debí Tirar Más Fotos”.

El impacto de Bad Bunny en diversas industrias

Sin duda el impacto del conejo malo no solo ha sido en la música sino en otras áreas como los videojuegos. En Fortnite hay un gesto llamado “Nadie Como Yo” con música del artista de fondo, por lo que no sería la primera vez que puertorriqueño incursiona en el mundo gamer. Por otro lado, Benito ha destacado en otras áreas como la moda ya que recientemente, después de ganar tres Premios Grammy en las categorías “Álbum del Año”, “Mejor Interpretación Global” y “Mejor Álbum de Música Urbana” lanzó su propio par de tenis junto a una marca deportiva global.

Por otro lado, la NFL también se unió con el artista para lanzar mercancía del Super Bowl 2026 inspirada en el álbum más reciente del cantante, lo que sin duda emocionó a todos los fans de su música y también del deporte.

Se espera que este domingo Bad Bunny ofrezca una presentación histórica. En su reciente conferencia de prensa el artista no adelantó información sobre invitados o alguna canción que sea parte de su setlist. Sin embargo, las expectativas son muy altas ya que actualmente Bad Bunny no solo es un cantante del género urbano sino que es un icono cultural que está representando no solo a Puerto Rico sino a toda la comunidad Latina. Incluso el pasado 6 de febrero Los Simpsons lanzaron un video especial para felicitar al artista por la presentación de la que será protagonista, lo que representa el alcance enorme que su música está teniendo y las barreras que ha traspasado.

¿En dónde ver EN VIVO y GRATIS el Super Bowl 2026 Seattle Seahawks vs New England Patriots?

Estás a tan solo un click de disfrutar de forma gratis y totalmente en vivo el Super Bowl 2026 en dónde jugarán Seattle Seahawks vs New England Patriots. En este enlace podrás disfrutar del juego y medio tiempo musical en el que se presentará Bad Bunny. También a través de la señal televisiva de Azteca 7 podrás disfrutar el partido, el cuál empezará a las 5: 00 pm.