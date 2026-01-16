Nueva colaboración de BIZARRAP: El productor argentino cumple su sueño de trabajar con GORILLAZ

Bizarrap , uno de los productores argentinos más importantes en la industria musical anunció que formo parte de “Orange County”, la nueva canción de la banda Gorillaz , entérate de todos los detalles sobre este nuevo proyecto.

¿Cómo fue la colaboración de Bizarrap y Gorillaz?

El pasado 15 de enero de 2026 el productor argentino Gonzalo Julián Conde, mejor conocido como Bizarrap y por mantener la identidad secreta de su rostro a través de unos lentes oscuros y una gorra, el cual es su sello más personal, dió a conocer que cumplió uno de sus sueños más grandes: colaborar con la banda Gorillaz, pues él es parte de la nueva canción “Orange County”, la cuál forma parte del nuevo álbum de la agrupación llamado "The Mountain”.

“Otro sueño cumplido gracias a la música, una de esas cosas que ni siquiera me atreví a imaginar” escribió el productor en sus redes sociales. Además Bizarrap añadió que esta colaboración sin duda es ahora una de sus canciones favoritas. En las imágenes que el productor publicó se le ve compartiendo estudio con Damon Albarn y trabajando en su computadora.

A pesar de que este es el primer lanzamiento, en colaboración, del artista durante este 2026 se espera que tenga preparadas más sorpresas para sus fans ya que recientemente estrenó dos Biizarrap Sessions, una junto a Daddy Yankee, la cuál es la número 66 y otra con J Balvin, la cuál fue la número 62 y con la cuál sorprendió a todo su público por la gran producción musical de estos temas.

¿Con qué artistas ha colaborado Bizarrap?

El productor argentino ha trabajado con una gran cantidad de artistas, mismos que pertenecen a géneros musicales distintos. Bizarrap ha producido canciones de trap, reguetón y hasta de regional mexicano. En su repertorio de colaboraciones se encuentran artistas como Shakira, Quevedo, Arcángel, Peso Pluma, Raw Alejandro, Milo J, Young Miko, Natanael Cano, Duki, Residente, Paulo Londra, Morad, Anuel AA, entre otros.

El formato de sus sesiones ha generado una marca personal en la música sumamente reconocida, única y original pues el color azul de un estudio ya le pertenece. Por otro lado, el productor no solo ha incursionado de forma exitosa en la música sino también en la moda, pues recientemente lanzó su propio modelo de tenis de la mano de una marca deportiva, además de que se le ve constantemente en eventos sociales muy reconocidos.

Y tú, ¿ya escuchaste su nueva canción?