La banda británica Gorillaz estrenó su nueva canción ‘Désolé’ que grabó con Fatoumata Diawara.

La famosa banda Gorillaz ha dado a conocer el segundo capítulo de su material Song Machine, Désolé, sencillo que fue grabado con la colaboración de la cantante Fatoumata Diawara, en la canción se puede escuchar la mezcla de los idiomas, francés, inglés y bambara.

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El baterista de la banda, Russel Hobbs compartió por medio de una entrevista para la revista Rolling Stone, cómo fue la experiencia de la agrupación al grabar el video y la forma en que pudieron colaborar con la actriz Fatoumata Diawara, a la que se refirió como una reina africana.

Esta mujer hizo la canción como es, hermosa, como la vida. ¿Qué puedo decir sobre Désolé? Dicen que perdón es la palabra más difícil, pero eso no es cierto ... Traté de decir ‘antidisestablishmentarianism’ con la boca llena de cronuts, sin gluten, en una lancha rápida sin lamerse los labios. Hacer Désolé con Fatou fue un momento extraordinario para mí

Désolé, en francés significa lo siento. Durante el video podemos escuchar partes en inglés, francés y bambara, idioma que se habla en Malí, los coros de la canción en este idioma los hace Fatoumata Diawara.

El video de la canción se grabó en el lago Como, Italia, en el que se cuenta la historia de como Gorillaz encuentra los estudios Kong una puerta que lleva al lago Como. En el que se puede ver a Albarn y Diawara que se suben a una lancha junto con los demás integrantes de la agrupación a quienes se les ve disfrutando del paseo.

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En este material Gorillaz, lanzó Song Machine, material en el que la banda británica realizó colaboraciones con distintos artistas, lo que hace que su nuevo disco sea diferente, además de ser el regreso del personaje Murdoc.

