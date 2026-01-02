BTS confirma álbum y gira mundial, pero hay un detalle que preocupa a los fans de México

BTS regresa por la puerta grande a la escena musical tras 3 años y 9 meses con un álbum nuevo y una gira mundial, la cual está presupuestada arrancar en mayo y culminar en diciembre. No obstante, existe una preocupación de los fans de México, pues aún se desconoce si se presentarán en tierras aztecas. Así fue el emotivo y caótico Weverse Live de la agrupación para despedir el 2025 .

El grupo de K-pop tiene presupuestado lanzar su nuevo álbum el 20 de marzo, luego de casi 4 años sin sacar música nueva para todos sus fanáticos, pues así lo informó la agencia Big Hit Music. Esta noticia causó revuelo, ya que es una de las bandas más escuchadas en todo el mundo. Este integrante de BTS reapareció en vivo tras 2 años de ausencia .

La agrupación regresará a los escenarios tras casi 4 años, aunque aún se desconoce si vendrán a México.|BTS

Aún se desconoce la fecha exacta en la que BTS iniciará su gira mundial y los países en los que se presentará, por lo que tiene en ascuas a los mexicanos, que esperan con ansias su regreso, luego de que los integrantes pusieron pausa al proyecto por casi 4 años.

La verdadera razón del porqué BTS se tomó una pausa

La agrupación de K-pop puso pausa a mediados de 2022 para enfocarse en otros proyectos y cumplir con el Servicio Militar de Cora del Sur, país de donde son oriundos los integrantes del proyecto.

El Servicio Militar es obligatorio en el país asiático en hombre de entre 18 y 28 años, aunque se puede aplazar hasta los 30 años, como fue el caso de algunos de los integrantes de BTS. De acuerdo con un artículo del portal Go Go Hanguk, los ciudadanos se someten a un examen médico exhaustivo, a fin de determinar que tipo de servicio prestará, que va desde:



Fuerzas Armadas Servicio Civil en organismo o instituciones públicas Exentan el servicio en caso de no estar bien física ni mentalmente.

Los surcoreanos deberán servir a su país entre 20 meses y un 1 año y 9 meses, dependiendo si se unen a las Fuerzas Armadas o a un organismo público para brindarle atención a todos los ciudadanos