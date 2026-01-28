BTS en México 2026: La RAZÓN por la que se viven horas clave para resolver si habrá más conciertos en CDMX

En las últimas horas se ha confirmado que el gobierno de Corea del Sur, encabezado por el presidente Lee Jae Myung, recibió la carta en la que Claudia Sheinbaum solicita que las fechas de la banda BTS en México se amplíen ante la gran demanda que existe. Por esa razón, justo ahora se viven horas clave en qué pasará con las presentaciones de los ídolos coreanos.

Fue el martes 27 de enero que el gobierno surcoreano confirmó a la agencia EFE que la carta de la presidenta de México había sido recibida. Se dijo que la petición sobre BTS se está analizando. Ante esta declaración y que no hubiera una negativa inmediata, hay una posibilidad de que sí se abran más fechas; en estas horas o días podría informarse una respuesta definitiva.

Qué han dicho medios coreanos sobre la petición de Claudia Sheinbaum para más fechas de BTS en México

Algunos de los periódicos de mayor circulación en Corea del Sur, como Hankyoreh y Chosun Ilbo, informaron en su sitio web sobre la petición de Claudia Sheinbaum. Sin embargo, ninguno ha dado mayores actualizaciones sobre una posible respuesta.

Estos medios coreanos también reportaron el descontento de las ARMY mexicanas ante la falta de transparencia en los precios de boletos para ver a BTS y la reventa, donde un ticket llegó a costar más de 6 veces su precio original.

Qué decía la carta de Claudia Sheinbaum para el presidente de Corea del Sur

Según anunció en su conferencia del lunes 26 de enero, Claudia Sheinbaum se dirigió a Lee Jae Myung con una petición diplomática de que BTS abriera más fechas en México. Argumentó que aproximadamente un millón de jóvenes quisieron comprar boletos para ver al grupo, pero la oferta era de solo 150 mil lugares en las 3 fechas ya programadas.

La presidenta sugirió que, de no ser posible abrir más fechas, se permita ofrecer proyecciones masivas para las ARMY.

Hasta ahora, solo se ha confirmado que BTS se presentará en la Ciudad de México el 7, 9 y 10 de mayo de 2026, como parte de su gira internacional "Arirang".