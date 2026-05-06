BTS en México en 2027; El mensaje desde la Plaza de la Constitución en la CDMX que CONFIRMARÍA más conciertos para las ARMY

Los ARMY estaban encendiendo la conversación digital, después de que se diera a conocer que las autoridades de México podrían traer a la boy band surcoreana al Zócalo capitalino: "se los dije y se los recuerdo el próximo año", fueron las palabras mencionadas por las autoridades en el evento multitudinario realizado dentro de la Plaza de la Constitución en la CDMX.

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BTS dentro del zócalo capitalino

En las últimas horas, la fiebre por BTS invadió a los mexicanos, quienes se aglomeraron dentro del centro de la Ciudad de México para presenciar el encuentro entre la banda y las autoridades nacionales. De acuerdo con primeras estimaciones, reveló la presencia de poco más de 25 mil personas de manera presencial, mientras que de forma virtual se especula la presencia de más de 40 mil personas, sin contar las múltiples cuentas que transmitieron el evento.

¿BTS dará concierto en el Zócalo de la Ciudad de México?

Durante su encuentro, los miembros de BTS agradecieron la presencia de sus fanáticos y comentaron su cariño a toda la gente que se dio cita para acompañarlos. No obstante, el comentario que encendió la conversación fue cuando autoridades de México declararon que ya se había dicho antes y ahora se reafirma "para el próximo año".

A pesar de que no se dio de manera clara que la boy band surcoreana dará concierto masivo en México para el 2027, las especulaciones apuntan a que BTS podría llenar la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México.

Próximos conciertos de BTS en México

Los fans de BTS podrán vivir una experiencia única e inigualable el próximo 7, 9 y 10 de mayo dentro del Estadio GNP, con la llegada de la gira El Arirang Tour. Para esta gira, los costos de entrada se encontraron entre los 2 mil pesos mexicanos hasta los 20 mil pesos. Por lo que un concierto gratuito de la banda en México sería una de las noticias más esperadas por los 14 millones de entusiastas de este género.