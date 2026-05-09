Lloverá en el SEGUNDO concierto de BTS en México? Este es el pronóstico del clima para hoy 09 de mayo

Luego de la exitosa primer presentación de BTS en México, hoy 09 de mayo, será el segundo concierto de la banda integrada por RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V y Jungkook en el Estadio GNP Seguros. Sin embargo, es importante que consideres cuál será el pronóstico del clima para que vayas preparada.

BTS en CDMX: Este será el pronóstico del clima para hoy 09 de mayo de 2026

Este sábado 09 de mayo se han registrado lluvias poco antes de las 14: 00 horas en la Ciudad de Mexico. De acuerdo con el pronóstico la temperatura oscilará entre 27 a 29 °C. Cuando el concierto se lleve a cabo existe probabilidad de lluvia incluso de tormentas por lo que es importante que lleves impermeable al recinto ya que así evitarás mojarte. De igual forma asiste con suéter o chamarra. Por otro lado, es importante que consideres que podrían generarse rachas de viento superiores a 45 kilómetros por hora. El concierto de BTS está programado para las 20: 00 horas (Hora centro de Ciudad de México) por lo que a esa hora podría descender la temperatura, haber precipitación y aumentar la humedad.

BTS en CDMX: Maps con todos los accesos al Estadio GNP Seguros

Si eres de las que asistirán al concierto de BTS este 09 de mayo o en algunas de sus otras fechas en el Estadio GNP Seguros es importante que consideres que debes entrar por el área correcta dependiendo cual sea tu entrada. A continuación te presentamos un mapa con todos los accesos del recinto para que los tomes en cuenta y así evites llegar tarde y perderte algunas de las canciones.

Puerta 6: Acceso a todas las secciones

Acceso A: PCD y General A

Acceso B y C: Secciones nones, GNP, Naranja y Verde

Acceso D

General B

Puente Norte: Secciones nones

Puente Sur: Secciones pares

Acceso E y F: Secciones pares, GNP, Naranja y Verde

Acceso G: PCD y General A

Puerta 15: Box Diamante y Box Oro Pares

Pin Lane: Box Diamante y Box Oro Nones

hola!, encontré este mapa en facebook y me gustaría que ustedes también lo vean



c.chabacanas world pic.twitter.com/l7b8ZISCgm — caguama (@caguama0r) May 5, 2026

Si asistes en auto es importante que salgas con anticipación ya que el tráfico y la lluvia podrían retrasarte. Ahora bien, si tomarás una ruta de transporte público de igual forma te recomendamos salir de casa con tiempo suficiente así como tomar la ruta más fácil y rápida ya que esto hará que logres estar a tiempo en el Estadio GNP Seguros y disfrutar del ambiente poco antes de que el concierto de inicio.

