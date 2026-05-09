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Lloverá en el SEGUNDO concierto de BTS en México? Este es el pronóstico del clima para hoy 09 de mayo

Es oficial, el segundo concierto de BTS se llevará a cabo esta noche por lo que te decimos si lloverá o no para que estés precavida.

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|Crédito: Cindy Ord/WireImage

Escrito por: Yulissa Jacinto

Luego de la exitosa primer presentación de BTS en México, hoy 09 de mayo, será el segundo concierto de la banda integrada por RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V y Jungkook en el Estadio GNP Seguros. Sin embargo, es importante que consideres cuál será el pronóstico del clima para que vayas preparada.

BTS en CDMX: Este será el pronóstico del clima para hoy 09 de mayo de 2026

Este sábado 09 de mayo se han registrado lluvias poco antes de las 14: 00 horas en la Ciudad de Mexico. De acuerdo con el pronóstico la temperatura oscilará entre 27 a 29 °C. Cuando el concierto se lleve a cabo existe probabilidad de lluvia incluso de tormentas por lo que es importante que lleves impermeable al recinto ya que así evitarás mojarte. De igual forma asiste con suéter o chamarra. Por otro lado, es importante que consideres que podrían generarse rachas de viento superiores a 45 kilómetros por hora. El concierto de BTS está programado para las 20: 00 horas (Hora centro de Ciudad de México) por lo que a esa hora podría descender la temperatura, haber precipitación y aumentar la humedad.

BTS en CDMX: Maps con todos los accesos al Estadio GNP Seguros

Si eres de las que asistirán al concierto de BTS este 09 de mayo o en algunas de sus otras fechas en el Estadio GNP Seguros es importante que consideres que debes entrar por el área correcta dependiendo cual sea tu entrada. A continuación te presentamos un mapa con todos los accesos del recinto para que los tomes en cuenta y así evites llegar tarde y perderte algunas de las canciones.

  • Puerta 6: Acceso a todas las secciones
  • Acceso A: PCD y General A
  • Acceso B y C: Secciones nones, GNP, Naranja y Verde
  • Acceso D
  • General B
  • Puente Norte: Secciones nones
  • Puente Sur: Secciones pares
  • Acceso E y F: Secciones pares, GNP, Naranja y Verde
  • Acceso G: PCD y General A
  • Puerta 15: Box Diamante y Box Oro Pares
  • Pin Lane: Box Diamante y Box Oro Nones

Si asistes en auto es importante que salgas con anticipación ya que el tráfico y la lluvia podrían retrasarte. Ahora bien, si tomarás una ruta de transporte público de igual forma te recomendamos salir de casa con tiempo suficiente así como tomar la ruta más fácil y rápida ya que esto hará que logres estar a tiempo en el Estadio GNP Seguros y disfrutar del ambiente poco antes de que el concierto de inicio.

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