¡IRREAL! V de BTS sorprende al comer una banderilla en pleno concierto en el Estadio GNP Seguros

El pasado 07 de mayo la exitosa banda de k-pop BTS realizó su primer concierto en el Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México. Miles de fans se dieron cita para ver a los interpretes de temas como “Dynamite” y “Butter”. Sin embargo, uno de los mejores momentos de la noche fue cuando Kim Tae-hyung, mejor conocido como “V” comió una de las banderillas que vendían dentro del recinto, hecho que sin duda sorprendió a todos, incluso a personas extranjeras.

¿Cuáles fueron los mejores momentos del primer concierto de BTS?

Sin duda esta primera presentación causó gran emoción en todas las fans mexicanas ya que la banda ofreció un concierto con una gran producción musical y un setlist impresionante además de que el recinto se iluminó con miles de lightsticks que se encendieron al ritmo de la música. Uno de los momentos más emblemáticos de la noche fueron las palabras en español que la banda dedicó al army en México. “Quiero decirles en español lo felíz que estoy en este momento. Primero que nada extrañé muchísimo al Army de México así que espero que ustedes también me amen mucho. Eres el abrazo de mi vida. Eres mi todo, te quiero”, “México, ¿escuchan mucho nuestras canciones verdad? Gracias de corazón, no sabía que aquí serían tan increíbles. Ustedes sí saben disfrutar, son los mejores”, “¡Qué increíble vista vista, no puedo creer lo que veo”, fueron algunas de las palabras de la banda.

Canciones sorpresa en el primer concierto de BTS

Sin duda uno de los mejores momentos de la primer presentación de BTS en México fue cuando la banda interpretó dos canciones sorpresa las cuáles fueron “Boy In Luv”, tema que forma parte del álbum Skool Luv Affair, mismo que fue lanzado en 2014 y “So What” del disco Love Yourself: Tear, el cual se estrenó en 2018. Con esto se suman hasta el momento 22 canciones sorpresa. Cabe mencionar que la banda, una vez que las toca en un concierto, no las vuelve a interpretar; al menos hasta el momento en su gira actual.

¿Se liberarán más boletos para BTS en México?

El pasado 07 de mayo se liberó una venta de boletos aunque las entradas fueron limitadas por lo que no todas las fans lograron conseguir entradas. Hasta el momento se desconoce la fecha en que volverán a venderse algunos boletos ya que todo podría depender de la producción y la disponibilidad. “Mantente atento a futuras liberaciones” fue parte del mensaje de Ocesa en redes sociales.