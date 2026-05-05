¡Al fin! ¡La espera terminó! Esta semana los chicos de BTS regresan a México con tres shows en el Estadio GNP Seguros. La cita será el próximo 7, 9 y 10 de mayo. Si tú o alguien que conoces asistirá a alguna de las presentaciones, aquí te compartimos todo lo que debes saber sobre los conciertos: qué sí y qué no puedes pasar, cómo llegar, horarios y posible setlist.

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BTS en México: objetos permitidos y prohibidos para los conciertos en el Estadio GNP; qué SÍ y qué NO puedes llevar

A continuación, te compartimos la lista de objetos permitidos y prohibidos para los conciertos de BTS en el Estadio GNP Seguros. ¡Toma nota!

Objetos Permitidos

Tapones para oídos

Lentes de sol

Baterías externas para celulares

Medicamentos con receta

Sombreros y gorras

Binoculares sin láser (a consideración en revisión)

Toallas y tampones (cerrados y en piezas individuales)

Gel antibacterial y bloqueadores (de 100 ml)

Banderas sin asta (máximo 1m de largo)

¡ No olvides tu lightstick

Objetos Prohibidos

Dispositivos electrónicos grandes

Alimentos y bebidas

Artículos que obstruyan la vista

Cámaras profesionales, drones o algún otro equipo profesional de grabación

Cigarros, vapes, encendedores, cajetillas, drogas o cualquier otro tipo de sustancia ilegal

Rayos láser

Paraguas o sombrillas

Armas

Accesorios para cámaras, como tripiés, selfie stick, estuches, etc.

Medicamento sin receta

Aerosoles

Recuerda que las mochilas deben ser menores de 10x15x30 centímetros, mientras que las bolsas de mano y cangureras no deben exceder los 11x16 centímetros. De preferencia, estos artículos deben ser transparentes, de vinil o PVC.

¿A qué hora empiezan los conciertos de BTS en México?

Como todos los shows en el Estadio GNP, la apertura de puertas se dará en punto de las 5:00 p.m. Los tres conciertos de BTS en México están programados para comenzar a las 8:00 p.m., según el sitio web oficial de Ticketmaster, por lo que te recomendamos salir con tiempo, ya que la zona contará con afluencia.

¿Cómo llegar al Estadio GNP Seguros para el concierto de BTS en México?

El Estadio GNP Seguros, sede de los conciertos de BTS en México, está ubicado en la Alcaldía Iztacalco. La dirección es: Av. Viaducto Río Piedad y Río Churubusco s/n Col. Granjas México, C.P. 08400. Debido a su ubicación, la mejor manera de llegar es en transporte público. Estas son las mejores rutas:



Metro: Tomar la línea 9 (café) y bajar en Ciudad Deportiva o Puebla, que son las estaciones más cercanas. El recinto estará a aproximadamente 5 minutos caminando.

Tomar la línea 9 (café) y bajar en Ciudad Deportiva o Puebla, que son las estaciones más cercanas. El recinto estará a aproximadamente 5 minutos caminando. Metrobús: Tomar la línea 2 (morada) y bajar en Iztacalco o Goma. El recinto estará a 10 - 15 minutos caminando.

Si vas en auto, recuerda que el Estadio GNP cuenta con estacionamiento con costo extra. Los accesos son las puertas 7, 8, 9 y 15, sobre Viaducto Río de la Piedad y Río Churubusco. Te recomendamos checar rutas en diversas apps de GPS para evitar el tráfico.

¿Qué canciones tocará BTS en México? Posible setlist

De acuerdo con los conciertos anteriores de la gira ARIRANG World Tour, este sería el posible setlist para los shows de BTS en México en el Estadio GNP Seguros:

