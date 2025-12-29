Despide junto a BAD BUNNY 2025: reproduce estas canciones en el segundo exacto y hazlo épico

Fuiste de los que se quedaron con ganas de ir a un concierto de Bad Bunny durante este 2025, no te desanimes si no cumpliste ese objetivo porque aquí te decimos cómo recibir el 2026 junto al “Conejo Malo” al ritmo de sus canciones .

Fans del puertorriqueño quien es una de las voces urbanas más influyentes de la década y un fenómeno cultural global, han hecho que sus canciones se conviertan en una tradición para recibir el Año Nuevo, entre sus canciones más icónicas esta “si veo a tu mamá” y “No me quiero casar”.

Si este año quieres ser parte de ese grupo que da la bienvenida a un año nuevo con la voz de Bad Bunny presta atención a cómo programar tu playlist para que ciertas frases icónicas coincidan con la medianoche como “maldito año nuevo y lo que me trajo” o “2026 y yo sigo soltero”.

La hora exacta para sincronizar la fiesta

Si Veo a Tu Mamá: para que la frase “maldito año nuevo y lo que me trajo” suene justo a las 00:00:00 del 1 de enero de 2026, se recomienda empezar la canción a las 23:58:45 del 31 de diciembre de 2025.

No Me Quiero Casar: Específicamente la frase “que venga el Año Nuevo, yo voy a josearlo entero” quieres escucharlo con la llegada del Año Nuevo, exactamente a las 00:00 del 1 de enero de 2026 deberías empezar a reproducir la canción alrededor de las 23:59:30 del 31 de diciembre de 2025.

El fenómeno Bad Bunny y su tour mundial

El 2025 ha sido un año impresionante para Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny. Su “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” ha recorrido varias ciudades de América y atraído multitudes al compás de sus nuevos y antiguos éxitos, consolidando su impacto en la música urbana y la cultura pop contemporánea.

Sin duda alguna, este año la Ciudad de México fue una pieza clave para el cantante, pues ofreció ocho conciertos consecutivos en el Estadio GNP Seguros, con fechas entre el 10 y el 21 de diciembre de 2025.

Durante estos shows, Benito presentó un repertorio que repasó gran parte de su carrera, desde temas nuevos de su álbum Debí Tirar Más Fotos hasta clásicos que han definido la música urbana de los últimos años. En el llamado escenario de “La Casita” interpretó varios hits acompañado de varios artistas como: Salma Hayek, Danna, Diego Boneta, Renata Notni, Galilea Montijo, Yeri Mua entre otros.

La última función en CDMX fue especialmente emotiva, Bad Bunny sorprendió a la audiencia al subir al escenario a J Balvin , con quien interpretó varios de sus éxitos colaborativos, simbolizando una reconciliación artística muy esperada por fans alrededor del mundo.