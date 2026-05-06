¿No alcanzaste boletos para el concierto de BTS? ARMY tiene la solución para disfrutar y estar en el concierto GRATIS

Estamos a pocos días de presenciar uno de los eventos más esperados del año que son los conciertos de BTS en la Ciudad de México, por lo que la euforia de ya estar en el recinto cada día crece más, sin embargo, esta el lado contrario, donde varias personas se han mostrado tristes por no alcanzar boletos y desean con muchas ansias estar ahí coreando las canciones de la banda surcoreana, por lo que parte del ARMY mexicano se ha estado organizando para estar cerca de la banda de forma gratuita y segura.

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A través de diferentes redes sociales se ha estado difundiendo información donde fans que no alcanzaron un boleto se han empezado a organizar para reunirse y estar en las afueras del Estadio GNP y mostrar su apoyo a Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook aunque sea a la distancia.

¿Cómo disfrutar del concierto de BTS de forma GRATIS?

De acuerdo con los videos difundidos, habrá personas que acudan a las tres fechas afuera del recinto y mediante transmisiones en vivo diran su punto exacto en el que se encuntran para que más fans lleguen ahí y se genere una comunidad de ARMYS para cuidarse entre sí y disfrutar del evento. Aunque no se asegura escuchar un audio completamente explosivo o se vean partes del escenario, más que los fuegos artificiales, esta comunidad quiere disfrutar del encendio de lightsticks, de compartir coreografias y hasta decir el famoso fanchant y hacer sentir su cariño a la agrupación.

Hasta el momento, uno de los puntos de encuentos más sonados es reunirse en la Puerta 6 ya que es un punto estratégico que muchos señalan como el mejor donde se puede oír perfectamente las interpretaciones, así que ya sabes, si quieres difrutar del evento gratuito puedes sumarte a los grupos de fans que estarán afuera del estadio los días 7, 9 y 10 de mayo en punto de las 20:00 horas.