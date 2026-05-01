6 ideas de merch para llevar al concierto de BTS en CDMX este 7 de mayo; serás la sensación entre las armys

Es oficial, faltan 6 días para que se lleve a cabo la primera fecha de BTS en el Estadio GNP Seguros, en la Ciudad de México, es por eso que si dentro de tus planes está asistir tienes que llevar al menos un producto de la merch que te presentamos ya que sin duda te harán resaltar entre todas las armys.

¿Cuáles son las mejores ideas de merch para llevar al concierto de BTS en el Estadio GNP Seguros?

Si llevas algo de lo que a continuación te presentaremos sin duda todos sabrás que eres una army de corazón. Aún te quedan algunos días para preparar todo y ser la sensación en el concierto, uno que promete ser uno de los mejores en Latinoamérica.

Lightstick de BTS

Una de las mejores ideas para que lleves al concierto de BTS con motivo de su gira ARIRANG sin duda es un lightstick ya que lejos de ser una varita que ilumina y se fusiona con la música es un elemento representativo dentro del k-pop. A pesar de que existe uno oficial algunas personas han decidido personalizarlo. Este objeto es un infaltable este 7 de mayo.

Tarjeteros de BTS

Una idea increíble de merch para que lleves al concierto son tarjeteros en los cuáles puedes poner las imágenes de tus integrantes de la banda favoritos ya sea RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V o Jungkook. Busca el que más te guste ya que en el mercado hay diversos tamaños y colores.

Tarjeteros y Lightstick de BTS|Crédito: Pinterest

Pulseras de BTS

Un accesorio que es fácil de portar sin lugar a dudas es una pulsera. Sin embargo, algo que hará que resaltes es personalizarla con el nombre de uno de los integrantes, lo que demostrará lo fan que eres. Elige una en tono morado ya que es el color más representativo de la banda aunque también podrías usar una en tono rojo ya que es el color que más identifica el nuevo álbum “ARIRANG”.

Sudadera de BTS

Una prenda que no puede faltar es una sudadera de la banda, ya sea una donde salgan todos los integrantes o solo tu favorito. En el mercado hay una gran cantidad de opciones, desde tipos de telas hasta tallas y diseños. Es una pieza fundamental ya que cuando el concierto finalice será de noche y usualmente la temperatura baja por lo que es ideal para protegerte del frío.

Pulseras y sudadera de BTS|Crédito: Pinterest

Camiseta de BTS

Definitivamente una camiseta con el estampado de la banda es una gran opción de outfit para que luzcas este 7 de mayo, puedes usar una alusiva a álbumes anteriores como “BTS, THE BEST”, “BE, “MAP OF THE SOUL: PERSONA” o el que tú desees. Si bien puedes elegir un diseño donde salgan todos los integrantes también puedes escoger una camiseta donde solo este tu favorito.

Ventiladores portatiles de BTS

Estamos en tiempos donde la temperatura ha aumentado por lo que llevar el icónico ventilador que se viralizó durante un tiempo es ideal para demostrar que eres army así como para protegerte del bochorno y el aire caliente, especialmente si esperarás desde temprano.

Camiseta y ventilador de BTS|Crédito: Pinterest

Concierto de BTS en México: Cuándo y dónde será

BTS, la icónica banda surcoreana se presentará este próximo 7, 9 y 10 de mayo de 2026 en el Estadio GNP Seguros en CDMX, esto como parte de su Arirang World Tour. También puedes asistir puedes visitar la Pop-Up, la cuál estará ubicada en la Colonia Roma a partir del 8 de mayo.