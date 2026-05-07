Conciertos BTS en México: a qué hora se abren las puertas del estadio GNP para ingresar el 7 de mayo

Llegó la primera de las fechas más esperadas por las ARMYs: este 7 de mayo se presenta BTS en México, luego de 9 años sin conciertos en nuestro país. Ya se han publicado los detalles que necesitas saber para agilizar tu visita, a continuación te decimos cuáles son los horarios de acceso al estadio GNP.

BTS en México: a qué hora se abren las puertas del estadio GNP

De acuerdo con las redes oficiales de Ocesa, las puertas generales para este primer concierto de BTS en México, hoy 7 de mayo, abrirán a las 4:30 P.M. Desde ese momento puedes acceder al estadio GNP independientemente de que estés en secciones generales o en gradas.

Este es el desglose completo de horarios, incluyendo para quienes tienen acceso VIP.



Check In para quienes tienen acceso VIP: de 10:00 A.M. a 3:45 P.M.

Compra VIP de merch de BTS: a las 10:00 A.M.

Puertas VIP: a las 3:00 P.M.

Soundcheck VIP: a las 4:00 P.M.

Puertas generales: a las 4:30 P.M.

Para evitar contratiempos o andar con prisas antes del concierto, llega con al menos un par de horas de anticipación; además de llevar tus boletos en la app de Ticketmaster, guárdalos también en la app Wallet de tu celular (disponible tanto para Google como para Apple), la cual funciona sin datos móviles. La hora marcada para el inicio del show aparece a las 8:00 P.M.

Recuerda que hay dos entradas principales para llegar al estadio GNP, que sirven para todas las secciones: Puerta 6 (sobre Viaducto Río de la Piedad) y Puerta 15 (Avenida Añil 710). A la Puerta 6 puedes llegar en metro, la estación que está enfrente es Ciudad Deportiva. Una vez ahí, el acceso depende de la sección para la cual compraste boletos.

En las redes sociales de Ocesa hay mapas detallados para conocer con anticipación cuál es el acceso que más te conviene para llegar al concierto de BTS en México.